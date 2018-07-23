Özel Ümit Hastaneleri ve e-bebek işbirliği ile Bebeklerde Sağlıklı Gelişim ve Bakım Önerileri söyleşisi gerçekleştirildi.Neoplus Outlet AVM’deti söyleşide; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Coşkun Minnet ve Yenidoğan Hemşiresi...

Özel Ümit Hastaneleri ve e-bebek işbirliği ile Bebeklerde Sağlıklı Gelişim ve Bakım Önerileri söyleşisi gerçekleştirildi.

Neoplus Outlet AVM’deti söyleşide; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Coşkun Minnet ve Yenidoğan Hemşiresi Kübra Demirbaş önemli bilgiler paylaştı. Hande Yuvakuran’ın Moderatörlüğünü yaptığı söyleşiye çok sayıda anne ve anne adayı katıldı. Yaz aylarında dünyaya gelen çocukların nasıl giydirilmesi gerektiği hakkında konuşan Dr. Minnet, “Şu dönemde hayata gelen bir bebeğin çok sıkı giydirilmesine gerek yoktur, sizin giydiğinizden bir kat fazla giyinmesi yeterlidir. Ev ortamında şapka kullanılmasına gerek yoktur, çocukları korumak amacıyla sıkı sıkı giydirmek battaniyelere sarmak onlar için bunaltıcı oluyor, evler yeterince sıcak oluyor zaten, oda sıcaklığına göre uygun şekilde giydirilmeli” dedi.

Emzirme konusunda bilgi veren Minnet, “Anne sütüne yakın hiçbir şey yoktur, hiçbir mama ona yaklaşamaz, bu nedenle dışarıdan gelen uyarılara aldırmadan anne emzirme konusunda kendine güvenmeli ve mümkün olduğunca anne sütüne yönelinmeli” diye konuştu.

DOĞRU EMZİRME NASIL OLMALI?

Doğru emzirme nasıl olmalı sorusunu ise Hemşire Kübra Demirbaş şöyle yanıtladı:

“Bebek tam olarak anneye dönük olmalı, çocuk göğüsün kahverengi kısmı olabildiğince etrafı ile ağzına almalı, sadece ucunun verilmesi göğüslerde yaralara neden olabiliyor ve çocuk yeterince süt alamayabiliyor.”

İlk 10-15 dakikada, emen çocuğun anneden ihtiyacı olan sütün yüzde 95’ini aldığını belirten Dr. Coşkun Minnet ise; “Bunun sonrasında çocuğun memede kaldığı diğer süre ise onun biraz keyif yapması ve anne ile ilişki kurması anlamına geliyor” diye konuştu. Bebeğin ilk doğduğunda mide hacminin çok küçük olduğunu ve doyması için az miktarda sütün yeterli olduğunu ifade eden Dr. Minnet, “Çocuğun yeterli sayıda idrar ve kaka yapması yeterli beslendiğini gösterir” şeklinde konuştu.

GÜNDE 5 LİTRE SIVI

Anne sütünü arttırmak için neler yenmeli sorusunu ise Yenidoğan Hemşiresi Kübra Demirbaş, “Anne her besin grubundan almalı, su, ev yapımı kompostolar süt için yararlı, günde 5 litre sıvı tüketilmeli, bunun 2,3 litresi su, diğerleri ise kompostolar, ev yapımı içecekler olabilir” diye yanıtladı.

Hemşire Demirbaş, anne tarafından sağılan sütlerin, oda sıcaklığında 3 saat, buzdolabında 3 gün, buzlukta ise 3 ay saklanabileceğini sözlerine ekledi.

Son olarak anne sütü zamanı gelince nasıl kesilmeli sorusuna yanıt veren Dr. Coşkun Minnet, “Çocuk 1 yaşına gelince ek gıda arttırılarak, anne sütü azaltılmalı, 2 yaşına gelince de anne sütü kesilmeli” şeklinde konuştu.