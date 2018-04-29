Bel kaymasının tedavisi mümkün

Omurgayı oluşturan kemiklerin belli bir düzen içerisinde sıralandığını belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uz. Dr. Ali Şahabettinoğlu, bu sıralamanın bozulması halinde bazı rahatsızlıkların ortaya çıktığını söyledi.

Bu rahatsızlıklardan biri olan bel kayması’nın (Spondilolistezis), üstte bulunan bel omurunun altta yer alan omur üzerinde kaymasına dendiğini ifade eden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uz. Dr. Ali Şahabettinoğlu, "En sık kayma öne doğrudur. Nadiren geriye doğru da olabilir. Kaymanın miktarına göre dört dereceye ayrılır. Doğuştan gelen anatomik omurga dizilim bozuklukları yada doğum esnasında oluşan problemlere bağlı olarak görülebildiği gibi bazı kemik hastalıkları, darbe almak, düşmek, omurgayı zorlayıcı hareketler ve kas-bağ dokularının zayıflaması da uzun vadede bel kaymasına sebep olabilir. Bel kaymasında ağrı çoğunlukla beldedir. Kalça ve uyluk arka yüzüne, her iki bacağa yayılabilir. Baskı altındaki sinir köküne göre de bacaklarda uyuşma, karıncalanma ve çok ilerlerse kas gücü kaybı ile ayak kaslarında felç gibi bulgular oluşturabilir’’ dedi.

Her zaman önceliğin hastaya yeterli zaman ayırmak, şikayetlerini iyi dinlemek ve detaylı bir fizik muayene olduğunu belirten Uz. Dr. Ali Şahabettinoğlu, bundan sonra ayırıcı tanı yöntemleri ile hastayı değerlendirmek gerektiğine dikkat çekti. Şahabettinoğlu, "MR ve dinamik bel röntgeni ile bel kaymasının derecesi, hareketli yada sabit oluşu, beraberinde eşlik eden başka rahatsızlıkların var olup olmadığının tespiti sonrasında tedavi şekillendirilip programlanmaktadır. Bazen halk arasında bel kayması ile disk kayması karıştırılmaktadır. Bunlar aynı şey olmayıp disk kayması , bel fıtığının başka bir ifadesidir. Bel ağrısı ve uyuşma var fakat bacakta veya ayakta kuvvet kaybı yoksa, bel omurlarının direkt röntgen filmlerinde kayma 1.derece ise ve hareketlilik de saptanmamışsa (stabil) uygulanan manuel tedavi (elle tedavi) yöntemleriyle 4-8 seansta sonuç alınmaktadır. Amacımız, baskı altındaki sinir köklerinin rahatlatılması ile ağrının giderilmesi, egzersizlerle gövde kaslarının güçlendirilerek güçlü bir kas korsesi oluşturulup omurga stabilitesinin sağlanması ve bel okulu eğitimi ile iyi bir postür ve fiziksel etkinliğin sağlanmasıyla hastanın şikayetlerinden kurtulmasıdır’’ diye konuştu.

Ancak sinir kökü baskısı ve omurilik kanalı darlığı bulguları olan ve konservatif yani ameliyat dışı tedavilere cevap vermeyen vakalarda ayrıca 2.derecenin üzerinde kayması olan semptomatik kişilerde ameliyatın gerektiğini belirten Uz. Dr. Şahabettinoğlu, ameliyat uygulanmış hastalarda da ameliyat sonrası iyi bir rehabilitasyon programı uygulanması, bel - karın kaslarının güçlendirilmesi ve günlük yaşam aktivitelerinin düzenlenmesinin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Bel ağrısı şikayeti ile doktora başvuranların yüzde 4-8’inde bel kayması tespit edildiğini ve kadınlarda erkeklere oranla daha sık bel kaymasına rastlandığını söyleyen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uz. Dr. Ali Şahabettinoğlu, ‘’Öncelikle yapılması gereken en önemli davranış, konusunda uzman hekimlere başvurmaktır. Zira ehil olmayan kişilerin omurgamıza yapabileceği yanlış bir müdahele, çok kötü sonuçlara sebep olabilmektedir" uyarısında bulundu.