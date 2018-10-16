Bener: '3 milyon yabancı misafir tedavi edildi”

Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Selim Bener, 2017 yılında 361 milyon hastaya poliklinik hizmeti verildiğini, koruma kapsamında Türkiye’de bulunan 3 milyon yabancı misafirin de tedavi edildiğini açıkladı.Sağlık Bakanlığı Kamu...

Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Selim Bener, 2017 yılında 361 milyon hastaya poliklinik hizmeti verildiğini, koruma kapsamında Türkiye’de bulunan 3 milyon yabancı misafirin de tedavi edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından Amasya, Çorum, Ordu, Samsun, Sinop ve Tokat İl Sağlık Müdürleri ve sağlık yöneticilerine yönelik verimlilik eğitimi Samsun’da düzenlendi. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından Samsun’da düzenlenen 2018 Verimlilik Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı’na Amasya, Çorum, Ordu, Samsun, Sinop ve Tokat İl Sağlık Müdürleri ve sağlık yöneticileri katıldı. Toplantıda gün boyunca verimlilik yerinde değerlendirme rehberi, stok analizleri, tıbbi sosyal hizmet uygulamaları, insan gücü planlama, sağlık bakım hizmetleri, internet temelli tanıtım araçları kullanımı, acil sağlık hizmetleri analizleri, MHRS analizleri ve sağlık tesisleri yöneticilerinin tetkik, randevu, personel ve mali bilgileri takip ettiği yönetici takip ekranları konularında farklı oturumlarda eğitimler verildi.

“3 milyon yabancı misafir tedavi edildi”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Selim Bener, 2017 yılında 361 milyon hastaya poliklinik hizmeti verildiğini açıkladı. Koruma kapsamında ülkede bulunan 3 milyon yabancı misafirin ise tedavi edildiğini belirten Bener, helikopter pistleri bulunan, beş yıldızlı otel konforunu aratmayan şehir hastanelerinin faaliyete girdiğini ve ülkede bulunan yaklaşık bin 500 hastanenin 900’e yakınının bizzat Sağlık Bakanlığı tarafından işletildiğini dile getirdi.

“Obezite merkezlerinin yaygınlaştırılması”

Sağlık Bakanlığının hedeflerine de vurgu yapan Bener, "Nitelikli yatak sayısının artırılması büyük önem taşıyor. 14 binin üzerindeki hasta yatağımızın yüzde 60’ı tek ve iki kişilik odalardaki nitelikli yataklardan oluşuyor. Bununla beraber sağlıklı beslenme kültürünün oluşturulması, obezite merkezlerinin yaygınlaştırılması gibi son derece önemli çalışmalar da hayata geçiriliyor" dedi.

“Hedef kamu hastanelerimizde maksimum verimlilik”

Hedeflerinin kamuda etkin verimlilik olduğunu dile getiren Bener, bugüne kadar 11 bölgede 53 ilin sağlık çalışanlarının katılımı ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Murat Alper’in başkanlığında verimlilik, yerinde değerlendirme toplantıları yapıldığını belirtti. Amaçlarının kamuda zaman ve kaynak kaybının önüne geçmek olduğuna dikkat çeken Bener, bugünkü toplantı ve oturumlarda randevu ve poliklinik sistemini daha iyi hale getirmek için değerlendirme yapılacağını açıkladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Samsun İl Sağlık Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Muhammet Ali Oruç da Samsun olarak böyle önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını, verimlilik uygulamalarının sağlık hizmeti sunumundan duyulan memnuniyetin en üst düzeye çıkarılması ve etkin sağlık yönetimi için önemli bir araç olduğunu, bugün de yapılacak toplantıların sonunda katılan tüm illerin önemli katkılar sağlayarak bu salonlardan ayrılacağına inandığını dile getirdi.

Toplantı ve farklı konulardaki oturumlara, Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Naim Ata ve Daire Başkanları ile Amasya, Çorum, Ordu, Samsun, Sinop ve Tokat hastanelerinin başhekimleri, hastane müdürleri ve sağlık çalışanları katıldı.