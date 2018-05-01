Boğaz enfeksiyonu uyarısı

Büyük Anadolu Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Şentürk, yaz aylarında boğazı ağrıyan kişilerin nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı.

Boğaz ağrısının en sık başvurulan şikayet sebelerinden biri olduğunu söylene Op.Dr. Yusuf Şentürk, "Halk Sağlığı problemi olarak karşımıza çıkan boğaz ağrısı belirtileri, birinci basamak hekimlerine başvurudaki en sık şikâyet sebeplerinden biridir. Boğaz ağrısının ana nedeni virüsler ve bakterilerdir.Bademcik iltihabı, farenjit, larenjit, akut larengotrakeit, sinüzit, alerjik rinit, reflü, akciğer enfeksiyonları ve baş- boyun tümörleride boğaz ağrısının nedenleri arasındadır. Bunun yanı sıra, evlerde ya da araçlarda karşılıklı açık pencere veya kapı arasında cereyana maruz kalma sonucunda, yaz aylarında kapalı alanlarda klima kullanımının artmasıyla, soğuk yiyecek ve buzlu içecekler nedeniyle boğaz ağrısı şikayetleri artabilir" dedi.

Op.Dr. Şentürk, "Havaların sıcak olmasıyla birlikte vatandaşımız soğuk yiyecek, içeceklere yöneliyor ve serinlemek için çözümler arıyor. Güneşli havalarda çocukların ve vatandaşlarımızın soğuk su içmeleri, çok sık dondurma yemeleri gibi nedenlerle, vücut ısısındaki ani düşüşler üst solunum yollarına giden damarların daralmasına ve boğaz enfeksiyonlarına neden olabildiğini belirtiyor. Yine aynı şekilde özellikle tatildeyken güneşin altında geçirilen uzun saatler ve denizden çıktıktan sonra saçların kurulanmaması, hava değişimine bağlı olarak vücudun ısı dengesini olumsuz etkileyebiliyor" diye konuştu.

Nereler dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatan Opr.Dr. Yusuf Şentürk, "Ortam koşullarına uygun giyinmelisiniz.Terledikten sonra kıyafetlerini mutlaka değiştirmelisiniz. Deniz, havuz ya da duştan çıktıktan sonra saçları (bulunduğunuz ortamda kurutma makinesi olmasa bile) havlu yardımıyla muhakkak kurulamalısınız, ıslak saçların rüzgarda kendiliğinden kuruması ileride çocuğunuzda sinüzit gibi hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabilir. Dondurma gibi soğuk yiyeceklerden sonra oda sıcaklığında su içirebilirsiniz" şeklinde konuştu.