Bozuk dişler gülmeyi engelliyor

Diş Hekimi Bahar Sutaşır, bozuk dişlerin gülmeyi engellediğini söyledi.

Günümüz toplumunda bireylerin estetik gereksinimlerinin gittikçe arttığına dikkat çeken Diş Hekimi Bahar Sutaşır, “İnsanlar ilk tanışmaları sırasında ilk otuz saniye içinde karşısındaki kişinin önce göz bebeklerine sonrasında dişlerine ve ağız bölgesine odaklanmaktadır. Bu nedenle ilk izlenimde güzel bakımlı dişlerin etlisi yadsınamaz. Kahkaha terapileriyle stresten uzaklaşıp hayata pozitif bakmaya çalıştığımız günümüzde,dişlerinin görüntüsü nedeniyle gülümsemekten kaçan ve mutsuz görünen birçok insan olduğunu bize başvuran hastalardan biliyoruz.” diye konuştu.

Estetik diş hekimliğinde yeni trendin diş-dişeti estetiği planlamak ve kişiye özel gülüş dizayn etmek olduğunu anlatan Diş Hekimi Bahar Sutaşır, “zstetik Diş uygulamaları dişlere ve dişetlerine ilişkin farklı birçok uygulamayı içerir.Dişlere yönelik uygulamaların başında yaprak porselen, zirkonyum kuronlar gelirken,dişetine yönelik uygulamalrın başında ise Gummy Smile” olarak tanımlanan dişetlerinin fazlaca göründüğü durumlara yönelik uygulamalar, dişlerin boyunu kısıtlayan, görünürlüğünü azaltan fazla dişetlerinin kaldırıldığı kron boyu uzatmalar, koyu renkte dişetlerinin renginin düzeltilmesi gibi yumuşak dokuya yapılan uygulamalar gelmektedir” diye konuştu.

Gülüş tasarımının yanlış ya da bozuk olanı düzeltip gülüşü en mükemmel hale getirmek, kişinin yüzünde altın oranı yakalamak olduğunu kaydeden Diş Hekimi Bahar Sutaşır, daha sonra şunları söyledi; “Gülüş tasarımı bazen tek bir estetik diş tedavisi işlemiyle bazen de çoklu tedavi planıyla yapılıyor. Plan yapılırken bireyin özel isteklerinin yanında karakteristik özellikleri, çene-yüz ilişkileri dikkate alınıyor. Her birey birbirinden farklı bir görünüme sahip bu yüzden özellikle ön dişlerin restorasyonları planlanırken kişinin özel isteklerinin yanı sıra konuşma biçimi ve yüz oranları dikkate alınarak planlama yapılıyor.

Kişiye özel gülüş tasarımı yaparken hangi özellikler değerlendiriliyor

Yüz hatları, yaş,cinsiyet,dişlerin sıralanışı ve renkleri,dudak çene ve burun şekli,gülüş simetrisi ve diş etlerini değerlendiriyoruz.Hastaların atladığı önemli bir detay var.Diş estetiği deyince sadece ön dişlerin akla gelmesi.Oysaki üzerinde ısrarla durduğumuz bir konu da,dişlerimizin çiğneme,konuşma,beslenme gibi fonksiyonlarının dısında en önemli görevi de dudak yanak ve dokuları desteklemektir.Yani ön diş kayıplarında dudak,arka diş kayıplarında ise yanak desteklenmediği için çöker.Burun ucu çeneye yaklaşır ve kırışıklıklar belirginleşir.Günümüzde estetik diş hekimliği;diş kayıplarının tedavisini de içine almaktaktadır.Eksik yerlere uygun tedavi planlanmasından sonra kuron-köprü protezleri veya implant ile destek sağlanmalıdır.

Gülüş tasarımı;hekimlik ve sanatın birlikte uygulanarak, yüze özel ideal gülüşü sağlayabilmektir.Tedavi öncesi hastadan alınan fotoğraflar,ölçüler yardımıyla bilgisayarda sonucu görerek rahat ilerlemimizi sağlar .Kısacası;her açıdan daha sağlıklı dişlere kavuşmanız mümkün.Diş beyazlatmadan,estetik dolguya,yaprak porselenden,görünmeyen diş tellerine kadar birçok yenilik var. Unutmayalım ki,Güzel dişler sağlığın, mutluluğun, güzelliğin olduğu kadar iyiliğin de simgesi durumundadır.”