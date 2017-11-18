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18 Kasım 2017 Cumartesi 17:37

Burdur İl Sağlık Müdürlüğü’ne Aygören atandı

Burdur Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Reha Sermed Aygören, İl Sağlık Müdürü olarak atandı.Kanun Hükmünde Kararname ile Halk Sağlığı İl Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliği İl Genel Sekreterliklerinin İl Sağlık...

Burdur İl Sağlık Müdürlüğü'ne Aygören atandı
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Burdur Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Reha Sermed Aygören, İl Sağlık Müdürü olarak atandı.

Kanun Hükmünde Kararname ile Halk Sağlığı İl Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliği İl Genel Sekreterliklerinin İl Sağlık Müdürlükleri çatısı altında toplanmasının ardından sağlıkta dönüşüm başladı.

Bu kapsamda bazı kentlerde görev yapan İl Sağlık Müdürlerinin görevlerine devam etmeleri yönünde karar verilirken, bazı şehirlerde de yeni atamalar yapılmaya başladı.

Buna göre, Burdur İl Sağlık Müdürlüğü’ne Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op.Dr. Reha Sermed Aygören atandı.

Yeni İl Sağlık Müdürü Aygören’in önümüzdeki Pazartesi günü görevine başlaması bekleniyor.

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