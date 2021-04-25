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25 Nisan 2021 Pazar 05:51

Burun Akıntınız Neden Kanlı Sorusunun Yanıtı

Burun Akıntınız Neden Kanlı Sorusunun Yanıtı
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Burun akıntınız neden kanlı olur sorusu özellikle sık bir şekilde burun akıntısında kan görülmesi durumunda dikkatli bir şekilde yanıtlanması gereken bir konudur. Burun akıntısı temelde sağlıklı bir yapıya işaret etmekle birlikte, kan olması durumunda ise çeşitli hastalıklara haberci olabilir.

Burun Akıntısı Nedir?

Burun akıntısı vücuda zararlı olabilecek maddelerin burun tarafından tutularak daha sonra sıvı ya da katılaşmış bir halde vücuttan atılmasına denilmektedir. Burundaki kıllar ve akışkan sıvı sayesinde vücut için zararlı olacak maddelerin solunması önlenir ve bunlar vücuda girmeyerek, burun akıntısı şeklinde geri çıkarlar. Bu durum genelde sağlıklı bireylerde seyrek olarak görülmektedir. Fakat burun akıntısı çeşitli hastalıklardan dolayı da kaynaklanabilir ve bu durumda daha sık akıntı yaşanır.

Buna göre burun akıntısının rengi, kokusu ve süresi de çeşitli hastalıklara işaret edebilmektedir. Özellikle burun akıntısından kan gelmesi sıklıkla yaşandığı durumlarda dikkatli olunması gereken bir konudur.

Burun Akıntısında Neden Kan Olur?

Burun akıntısı temelde burunda biriken sıvının, sıvı ya da katı halde dışarıya çıkmasına denilmektedir. Burnun iç kısmında meydana gelen bu akıntıda kan görülmesi halinde ise çeşitli durumlar meydana gelebilir. Burun akıntısında kan çok farklı nedenlerden ötürü olabilir; kuru hava, burnun sert karıştırılması, alerji, yüksek tansiyon, kan incelten ilaçlar, soğuk algınlığı, buruna yabancı cisim sokmak, lösemi, gebelik, travma, burun içindeki eğrilik gibi başlıca nedenlerden ötürü burun akıntısında kan meydana gelebilir.

Bu durumlar daha fazla çeşitlilik de taşıyabilmektedir. Ancak en temel nokta burun akıntısında kan görülmesinin burunda meydana gelen bir soruna işaret ettiğidir. Burun içinde bulunan küçük damarlar oldukça hassas yapıdadırlar ve çabuk bir şekilde hasar görebilirler. Bu durumda damarlarda meydana gelen kan, burun akıntısına karışır ve akıntı da kanlı olur. Fakat burnunuzda herhangi bir travma ve benzeri durum oluşmadıysa ve bir anda akıntıda kan görülüyorsa bu durum başka hastalıklara da işaret edebilir.

Burun Akıntısında Kanlanma Belirtileri Neler?

Burun akıntısında kan olması bu durumun en belirgin belirtisi olmasına karşılık eğer burunda bir travma olmadan kanama meydana geliyorsa, bu durum başka hastalıklara yol açabilir. Bu gibi durumlar için burundaki akıntıda kan görülmesinin yanında başka belirtiler olup olmadığına dikkat edilmelidir. Genelde baş dönmesi, mide bulantısı gibi durumlar yaşanıyorsa burun akıntısındaki kan ciddi sağlık sorunlara işaret edebilir.

Burun akıntısında kan tek taraflı olacağı gibi aynı zamanda burnun ön ya da arka kısmından da meydana gelebilir. Ön tarafta oluşmuş kanlanma kısa sürelerde geçmektedir ve genelde tahrişe bağlıdır. Ancak arka taraf kaynaklı olan kanamalar tümör gibi durumlara da işaret edebilirler. Bu yüzden burun akıntısında kan görülmesi halinde, bu durumun neden kaynaklandığının doğru tespiti için uzman hekim desteği alabilirsiniz.

Burun akıntısında kanlanma ile ilgili daha detaylı bilgi almak için www.probiyotix.com adresinizi ziyaret edebilirsiniz.

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