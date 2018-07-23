Can Gürzap’ın sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan ünlü sinema oyuncusu Can Gürzap, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (SEAH) gözlem altına tutulmaya devam ediyor. Gürzap’ın durumu hakkında bilgi veren Başhekim Doç. Dr. Mehmet Çakar, "Şuanda şuuru yerinde ve konuşuyor. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor” dedi.

Sapanca İlçesinde arabasını park ettikten sonra karşı şeride geçen ünlü sinema oyuncu Can Gürzap, Suriye uyruklu şahsın kullandığı plakasız motosiklet çarpması sonucunda yaralanarak ambulansla kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü ve Sakarya Eğitim Üniversitesi ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Çakar, Gürzap’ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Yoğun bakımda tedavisi süren Gürzap’ın yüz kemiklerinde kırık ve beyin kanaması olduğunu belirten Başhekim Çakar, "Şu anda şuuru yerinde ve konuşuyor. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor" dedi.

“Tedbir amaçlı yoğun bakım ünitesinde yatıyor”

İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü yaptığı açıklamada, “Sinema sanatçısı Can Gürzap dün akşam Sapanca’da geçirdiği bir kaza sonrası, yaya halindeyken bir motosiklet çarpıyor ve kafa travması geçirdi. Dün akşam tüm müdahaleleri yapıldı. Şuanda Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedbir amaçlı yatıyor” dedi.

“Şuuru yerinde ve konuşuyor"

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Çakar ise “Hastamız dün akşam saatlerinde hastanemize nakil edildi. İlk yapılan tetkiklerinde beyin zarı ile beyin arasında kanama olunduğu tespit edildi. Yani tıbbi tabiriyle subdural hematom (beyin kanaması) tespit edildi. Tabi Can Gürzap’ın kan sulandırıcı ilaç kullanması da bu kanama riskini artırdı. Beyin cerrahi konsültasyonu değerlendirmeleri neticesinde hastamız yoğun bakım ünitesinde yatmaktadır. 1-2 gün daha yoğun bakım takibi gerekecek. Şuanda beyin cerrahi doktorumuzun herhangi bir cerrahi müdahale düşüncesi yok. 1-2 gün sonra daha net bir açıklamayı yapabiliriz, ama şuanda şuuru yerinde ve konuşuyor. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor, sadece dediğimiz gibi beyninde ki kanama kısıtlanmış gibi duruyor ve iyi olacağını tahmin ediyoruz” diye konuştu.