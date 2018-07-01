Çekilen selfie sayısı kadar estetik de arttı

Tüm dünyada giderek yaygınlaşan sosyal ağlarda fotoğraf paylaşma estetiğe ilgiyi artırırken, uzmanlar yüzün daha deforme olarak çıktığı ve kusurun daha fazla görüldüğünü özellikle selfie çekimlerinin estetiğe olan ilgiyi artırdığını belirtti.

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen ve sosyal medyanın vazgeçilmez parçası olan selfie (özçekim) giderek yaygınlaştı. Cep telefonunu eline alan insanlar, artık başka bir kişiye ihtiyaç duymadan kendi fotoğrafını kendi çekiyor. Tüm dünyada yaygınlaşan bu selfie çılgınlığı ile artık çoğu kişi estetik operasyon için uzmanların yolunu tutuyor.

“Selfiede yüz daha deforme çıkar”

Estetik operasyonlarda büyük bir artış olduğunu ancak en fazla talebin yüz estetiğine geldiğini ifade eden Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yahya Demirdelen, “ İmajın öne çıktığı, dış görünümün önem kazandığı son yıllarda estetik operasyonlara ilgi artmış durumda. Belki selfie sayısının artması buna bir miktar katkıda bulundu. İnsanlar selfie /özçekim dediğimiz fotoğraf çekimlerini sosyal medyada paylaşmak amacıyla çok fazla kullanır oldu. Selfie olarak çekilen resimlerde fotoğraflar biraz daha deforme çıkar bu da var olan kusurun daha fazla görülmesine veya bazen çok kusur olmadan da bazı organların daha büyükmüş daha yayılmış gibi görünmesine neden olabilir. Selfie fotoğraflar üzerinden görülen kusurları gidermek için insanlar daha çok çaba sarf ediyorlar. Bu da yüz estetiğine olan ilgiyi ve uygulama çeşitliliğini artırmış durumda. Açıkçası selfie çekimleri insanların yüzlerini daha yakından daha detaylı incelemelerine de neden oluyor. Bu da mevcut problemlerin daha göz önüne çıkmasını ve bunların giderilmesi yönünde daha fazla bir istek uyandırıyor” dedi.

Yüz bölgesinin ön planda olması sebebiyle daha fazla estetik yaptırıldığını ifade eden Demirdelen, burun estetiği, botoks dolgu işlemleri gerektiren kırışıklıklar, yüz bölgesinde oluşan çukurluklar, çene yapısının bozukluğundan kaynaklanan protez yerleştirmeleri, ileri yaşlarda yüz germe, kulak yapısının bozukluğuna bağlı kepçe kulak problemlerini giderme gibi birçok talep aldıklarını söyledi.

“En fazla talep burun estetiğine geliyor”

Burun estetiğinin en çok tercih edilen estetikler arasında olduğuna işaret eden Ege Sante Tıp Merkezi doktorlarından Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yahya Demirdelen, “Burun estetiği her yaştan insana hitap ediyor. Kızlarda 16 erkeklerde 18 yaşından itibaren her dönemde bu işlem yapılabiliyor. Burun yüz bölgesinde çok önden olan ve ilk bakışta göze çarpan bir organ. Bu yüzden bu bölgedeki bozukluklar insanları çok daha fazla rahatsız ediyor ve bu yönde talepleri çok daha fazla alıyoruz. İlerleyen yaşlarla beraber kırışıklıkların oturması yüze daha yaşlı bir ifade veriyor. Yine göz kapağındaki düşmeler" göz altında oluşan torbalar yüze yorgun, bitkin daha yaşlı bir ifade verdiği için bu yöndeki sıkıntıları giderebilmek adına göz kapağı ameliyatları ya da göz altı torbalarını alınması şeklinde ameliyatlar yapılabiliyor. Yine göz altı morlukları enerjiye, cilt yapısı bozulmasına bazen geçirilmiş ameliyata bağlı göz altı morluklarını giderebilmek adına ışık dolgusu ile bu yöndeki problemleri gidermeye çalışıyoruz. Bunlardan botoks, dolgu, ışık dolgusu gibi işlemler ameliyathane dışında yapılan genelde enjeksiyon tarzı kısa süreli işlemlerdir. Bu işlemlerin uyguladıktan sonra 6 ay-2 yıl arasında kalıcılıkları var, belirli periyotlarla tekrarlanıyor” ifadelerini kullandı.

Gözaltına ışık dolgusu popülerliği

Son dönemde özellikle gözaltına yapılan ışık dolgusunun da popülerlik kazandığına dikkat çeken Yahya Demirdelen, “Uzun süre bilgisayar başında kalma ya da cilt yapısındaki bozukluklardan kaynaklı gözaltı morlukları oluşabiliyor. Artık bunun için daha kolay bir çözüm var. Işık dolgusu uygulanıyor. Kısa bir enjeksiyon işlemiyle bu bölgedeki morluk hissini alıp daha canlı daha dinç bir görünüm sağlama şansı var. Zorlu bir işlem değil sonuçları da oldukça başarılı” dedi.