Çene Dolgusu Avantajları Nelerdir?

Keskin yüz hatlarına sahip olmak isteyen kişiler tarafından tercih edilen çene dolgusu işlemleri sırasında herhangi bir anestezi uygulanması gerekmez.

Estetik ve güzel bir yüz görüntüsüne sahip olmak isteyen kişilerin tercih ettiği dolgu işlemleri çene bölgesine de yapılarak yüz hatlarına uygun bir çeneye sahip olmak mümkündür. Ameliyatsız ve basit bir işlem olan çene dolgusu şekil bozukluklarını giderme de oldukça etkilidir. Çene dolgusu genellikle tek seansta gerçekleşir ve çenenin yapısına bağlı olarak seans sayısı artırılabilir.

Çene dolgusunun en büyük avantajı bıçak altına yatmadan ağrısız ve acısız bir işlem olmasıdır. Dolgu malzemesi olarak kullanılan hyaluronik asit cildin yenilenmesinde ve canlanmasında büyük role sahiptir. Çene dolgusu fiyatları çene bozukluğunun türüne, kullanılan dolgu malzemesinin kalitesine ve uygulamayı gerçekleştirecek olan uzman kişiye bağlı olarak farklılık gösterir.

Burun Dolgusu Nedir ve Nasıl Yapılır?

Burun dolgusu ameliyatsız bir işlem olduğu için burunda şekilsel bozukluğu bulunan kişiler tarafından tercih edilir. Burun dolgusu burundaki boşluklar, girintiler ve asimetri tedavilerinde kullanılır. Hazırlanan dolgu malzemesi enjeksiyon yardımı ile burun bölgelerine yerleştirilir. Klinik ortamlarda ve uzman kişiler tarafından gerçekleştirilen burun dolgu işlemleri yaklaşık 30 dakika içerisinde tamamlanır. İşlem sırasında herhangi bir lokal anestezi uygulanmaz.

Sadece anestetik krem tercih edilir. Yapılan operasyonla beraber yüz hatlarına uygun burun şekli verilmeye çalışılır. Böylece estetik açıdan daha hoş ve doğal bir görünüm yakalanır. Burun dolgusu fiyatları kullanılan dolgu malzemesinin niteliğine ve kişinin yapısına bağlı olarak değişir.

Burun Dolgusu Fiyatları

Burun dolgusu işlemi ile burun üzerinde istenilen şekil ortaya çıkana kadar rötuş işlemleri gerçekleştirilebilir. Kullanılan dolgu malzemesi her bölgeye az miktarda eklenerek enjeksiyon edilir. Burun dolgusu fiyatları burnun geçireceği işlemler doğrultusunda belirlenir. Bunun dışında burun dolgusu fiyatları gidilen kliniğin hizmetleri ve işlemi gerçekleştirecek olan uzmanın deneyimi de fiyatlar üzerinde etkili olmaktadır.

Çene Dolgusu Avantajları Nelerdir?

Keskin yüz hatlarına sahip olmak isteyen kişiler tarafından tercih edilen çene dolgusu birçok avantaja sahiptir. Çene dolgusu sırasında herhangi bir anestezi uygulanması gerekmez. Kısa bir işlem olduğu için iyileşme süreci oldukça hızlıdır. Yüz şekli ile uyumlu çene görüntüsü oluşturulmaya çalışılır. Yüze hoş ve anlamlı bir ifade kazandırır.

Ameliyatsız bir işlem olması bu uygulamayı diğer birçok estetik operasyondan ayırır. Özellikle bıçak altına yatmaktan korkan kişileri tarafından daha çok tercih edilir. Çene dolgusu fiyatları maliyet olarak daha ekonomiktir. Kullanılan dolgu malzemesi içerisinde yüzün ihtiyacı olan aminoasit antioksidan ve vitaminler bulunur. Bu durum dolgu işlemleri ile çene yapısının daha hoş bir görüntüye sahip olmasına katkı sağlar.

Dudak Dolgusu Nasıl Yapılır?

Şekilli ve iri dudaklara sahip olmak isteyen kişiler tarafından kullanılan dudak dolgusu günümüzde yaygın bir şekilde kullanılan estetik işlemdir. Uzman kişiler tarafından tıbbi ortamlarda büyük bir titizlikle gerçekleşen dolgu operasyonları daha çok enjeksiyon yardımı ile gerçekleştirilir. Kullanılan enjeksiyon işlem sırasında dudakların dış kısmından ve iç kısmından uygulanan dolgulardır. Dudak dolgusu ince dudak yapısına sahip kişiler ve yaşlılıkla beraber dudak dokusu kaybolan kişiler tarafından yaptırılır. Kişinin sahip olmak istediği dudak yapısına uygun bir şekilde dolgu malzemesi dudağa enjekte edilir. Dolgu malzemesi içerisinde hyaluronik asit bulunur. Bu madde cilt güzelliği açısından büyük bir öneme sahiptir. Dudak dolgusu fiyatları yapılacak işleme göre değişir.

Dudak Dolgusu Yaptıranlar

Dudak dolgusu yaptıranların sayısı her geçen gün artış gösteriyor. Geçirilen operasyonla beraber istenilen dudak yapısına sahip olunur. Böylece daha iri ve dolgun dudaklar kişileri psikolojik olarak rahatlatır. Dudak dolgusu fiyatları kullanılan malzemenin kalitesine ve tercih edilen kliniğe bağlı olarak değişiklik gösterebilir.