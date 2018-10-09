SAĞLIK:
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09 Ekim 2018 Salı 08:43

Cibutili çocuklar Türkiye’de şifa buluyor

Sağlık Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında Cibuti’den 5 çocuk refakatçileriyle birlikte tedavi amaçlı Türkiye’ye getirildi.

Cibutili çocuklar Türkiye'de şifa buluyor
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Sağlık Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında Cibuti’den 5 çocuk refakatçileriyle birlikte tedavi amaçlı Türkiye’ye getirildi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Çağatay Evrim Afşarlar ile Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğretim üyesi Sinan Zehir, Sağlık Bakanlığının görevlendirmesiyle geçen Mart ayında Cibuti’ye gitti. Buradaki sağlık taramalarına katılan Türk doktorlar, gerek alt yapı imkânlarının yetersiz olması gerekse tedavi süreçleri uzun sürmesi nedeniyle tedavisine başladıkları 5 çocuğun Türkiye’ye tedavilerinin yapılmasını kararlaştırdı. Bunun üzerine Türkiye ile Cibuti arasındaki mutabakat kapsamında Cibutili çocuklar refakatçileriyle birlikte Türkiye’ye nakledildi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Öğretim Üyesi Dr. Erdal Komut tarafından Ankara Esenboğa Havalimanı’nda karşılanan çocuk hastalar ve refakatçileri Çorum’a getirildi. Yaşları 1 ila 5 arasında değişen çocuklardan 2’si Çocuk Cerrahisi Kliniğinde, 3’ü ise Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğine yatışları yapılarak tedavilerine başlandı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Çağatay Evrim Afşarlar, Sağlık Bakanlığının Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü aracılığıyla Sağlık Haftaları kapsamında Cibuti’de sağlık haftasına katıldıklarını açıkladı.

Bu kapsamda Cibuti’de birçok hastanın tedavisini yaptıklarını anlatan Doç. Dr. Çağatay Evrim Afşarlar, "Ancak oranın şartlarında tedavisi mümkün olmayan hastaların Türkiye’ye getirilmesini tedavilerinin ülkemizde yapılmasını söylemiştik. Sağlık Bakanlığımızın her yıl farklı ülkelerle yaptığı anlaşmalar kapsamında tedavileri bakanlığımız tarafından karşılanmak üzere çeşitli hastalar kabul etmekte. Bu kapsamda hastalarımız Türkiye’ye geldiler. Tedavilerini yapıp sağlıklarına kavuştuktan sonra hastalarımızı tekrar Cibuti’ye göndereceğiz" dedi.

Çocuklardan 2 tanesinin Çocuk Cerrahisi Kliniğinde, 3’ünün ise Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde tedavilerinin yapılacağını anlatan Doç. Dr. Afşarlar, tedavilerinin ardından sağlığına kavuşacak çocukları mutlu bir şekilde ülkelerine döneceğini sözlerine ekledi.

Çocuklarıyla birlikte Türkiye’ye gelen aileler ise Türkiye Cumhuriyeti ve hastanede görevli doktorlarla sağlık personeline yakın ilgilerinden dolayı teşekkür etti.
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