Cilt Maskeleri İle Tazelenin

Cildimiz bizin dış dünyaya karşı en belirgin kalkanımız. Dış dünyaya açılan penceremiz olan cildimizi korumak için her gün çeşitli yöntemler deniyoruz. Özellikle son dönemlerde bir hayli göz önünde olan cilt maskeleri ile artık siz de cildinizde oluşabilecek tahribatların önüne geçerek kendinizi çok daha genç ve muhteşem hissedebileceksiniz.

Maskelerin kullanımı aslında çok eski çağlara dayanıyor. Mısırlılar maskeleri ilk kullanan medeniyetlerden bir tanesi. Güzelliğe çok önem veren Mısırlılar için cilt güzelliği elbette tartışmasız öncelikler arasında yer alıyordu. Mumyalama işlemleri de düşünüldüğünde Mısır halkının bu konuda ne denli ileride olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Çok eski dönemlerden beri kullanılan maskeler gelişen çağ ile birlikte bambaşka bir hal alarak tüm cilt tipleri için farklılaşmaya başladı. Cilt maskelerini alırken öncelikle cilt tipinizi ve cildinizin ihtiyacını doğru bir şekilde analiz etmeniz gerekiyor. Derin bir temizleme sunan maskeler, nemsiz ciltler için nem deposu sunan maskeler, besleyici özelliğe sahip maskeler gibi pek çok farklı amaca uygun maske mevcut.

Nemlendirici maskeler her yaş için uygun gösterir. Özellikle cildi kuru olan ve sorun yüzünden makyaj yapmakta dahi güçlük çeken kişiler mutlak suretle düzenli aralıklarla bu maskeleri uygulamalı. Sadece yüz bölgesine değil dekolte ve boyun bölgesine de uygulanabilen bu maskeler ile yaşlanma belirtilerini de geciktirmeniz mümkün olacak.

Arındırıcı maskeler cildinizdeki tüm kalıntıları alıp silerek kullanılan ürünlerin çok daha hızlı bir şekilde etki göstermesini sağlayacaktır. Temizleyici özelliğe sahip maskeler ise ciltteki ölü deriyi söküp atarak tıkanan gözeneklerin açılmasını bununla birlikte siyah nokta ve sivilce oluşumunu da önlemeye yardımcı olur.

Besleyici özelliğe sahip maskeler cildinizin ihtiyaç duyduğu vitamin takviyelerini sağlayarak size çok daha ışıltılı bir cilt sunar.Maskelerin ne zaman uygulanacakları ve süresi etkili olması açısından büyük bir öneme sahip. Cilt maskesi uygulayacak kişilerin yaşlarından ziyade cilt yaşları çok daha önemlidir. Uygulanacak tüm ürünler için cilt yaşı esas alınmalı. Cildinizi muhteşem bir görüntüye hazırlayacak olan en iyi cilt maskeleri için Yves Rocher kesinlikle biçilmiş kaftan. Cildinizle barışmanın en iyi yolunu artık biliyorsunuz.