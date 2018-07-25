SAĞLIK:
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25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:49

Çin’de bir şirketin çocuk aşıları sattığı iddialarına Bakanlıktan açıklama

Sağlık Bakanlığı, Çin’de bir ilaç şirketinin, kalite ve sağlık standartlarının altında çocuk aşıları sattığı haberlerinin yer alması üzerine, "Ülkemizde hiçbir dönemde, haberde adı geçen aşıdan temin edilmemiş ve çocuklarımıza uygulanmamıştır" açıklamasını yaptı.

Çin'de bir şirketin çocuk aşıları sattığı iddialarına Bakanlıktan açıklama
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Sağlık Bakanlığı, Çin’de bir ilaç şirketinin, kalite ve sağlık standartlarının altında çocuk aşıları sattığı haberlerinin yer alması üzerine, "Ülkemizde hiçbir dönemde, haberde adı geçen aşıdan temin edilmemiş ve çocuklarımıza uygulanmamıştır" açıklamasını yaptı.

Bakanlık, medyada, Çin’de bir ilaç şirketinin, kalite ve sağlık standartlarının altında çocuk aşıları sattığı haberlerinin yer alması üzerine açıklama yapılmasına gerek görüldüğünü vurgulayarak, "Ülkemizde hiçbir dönemde, haberde adı geçen aşıdan temin edilmemiş ve çocuklarımıza uygulanmamıştır. Ülkemizde kullanılan aşılar, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından önerilen ve onaylanan İyi Üretim Prosedürleri kurallarına uygun üretilmiş ve uluslararası referans laboratuvarlarında test edilmiş aşılardır" ifadesini kullandı.

Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında çocuklarımıza ve risk grubunda bulunan yetişkinlere uygulanmak üzere temin edilen aşılarda; DSÖ, Avrupa Birliği İlaç Ajansı, Amerika Gıda ve İlaç İdaresi ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından verilmiş olan ruhsattan en az birinin mutlaka istendiğine dikkat çekilerek şöyle denildi:

"Ayrıca temin edilen aşıların menşei hangi ülke olursa olsun yukarıdaki belgelere sahip olsa dahi, ülkemizde aşılar sahada kullanıma sunulmadan önce Ulusal Referans Laboratuvarlarımızda test edilmekte ve uygun olduğu onaylanan aşıların kabulü yapılmakta ve kullanıma sunulmaktadır. Aşılar üretici firmadan alınıp kişiye uygulanana kadar tüm sağlık kuruluşlarında soğuk zincir içerisinde uygun ısı aralığında korunmakta ve bu sistem sürekli izlenmektedir."
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