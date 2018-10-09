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09 Ekim 2018 Salı 15:21

Çocuk yaşta çektiği migrenden ameliyatla kurtuldu

Çocuk yaşta sıkça çektiği migren nöbetlerinden yapılan ameliyat sayesinde kurtuldu.Yaklaşık 4 yıldır migren teşhisiyle tedavi gören ve sıkça migren nöbetleri geçiren Yahya İsmailoğlu (13) Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi...

Çocuk yaşta çektiği migrenden ameliyatla kurtuldu
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Çocuk yaşta sıkça çektiği migren nöbetlerinden yapılan ameliyat sayesinde kurtuldu.

Yaklaşık 4 yıldır migren teşhisiyle tedavi gören ve sıkça migren nöbetleri geçiren Yahya İsmailoğlu (13) Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne müracaat etti. Burada Plastik Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Muhammet Uraloğlu ve ekibi Yahya İsmailoğlu için ameliyat kararı alarak durumu aileye bildirdi. Ailenin onayının ardından dünyada çocuklara nadir yapılabilen migren ameliyatlarından biri için Yahya İsmailoğlu ameliyat masasına yatırıldı. Yapılan ameliyatın ardından İsmailoğlu, gerekli diğer tetkikleri de yapılıp taburcu edildi. Ameliyatının üzerinden geçen 3 ayın ardından ağrılarından kurtulan Yahya İsmailoğlu, şimdi çok mutlu.

"Şikayetlerimden kurtuldum"

Ameliyat sayesinde şikayetlerinden kurtulduğunu belirten Yahya İsmailoğlu, "Ağrılarımdan dolayı daha önce bana ilaç tedavisi uygulandı. Aşırı kilo almaya başladım. Yaklaşık 15-20 kilo aldım. Dizlerimde ağrılar oluşmaya ve yürümekte zorluk çekmeye başlamıştım. İlacı bıraktım. Muhammet hocamızı bulduk ve migren ameliyatı olmaya karar verdim. 2-3 gün bazen okula gidemiyordum. Önce sinüzit denildi, başka şeyler söylendi, sonra da migren tanısı koyuldu. Ameliyat olacağımı ilk öğrendiğimde biraz korkmuştum ancak bu ağrıyı her gün çekmektense bir defa ameliyat olur, kurtulurum bir daha bu ağrıları çekmem’ diye düşündüm. 3 aydır hiçbir ağrım yok. Çok mutluyum, duygularımı anlatamıyorum" dedi.

"Türkiye’de ilk dünyada sayılı operasyonlardan birini gerçekleştirdik"

Ameliyatı gerçekleştiren KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Muhammet Uraloğlu, ender gerçekleştirilebilen bir ameliyatı başarıyla tamamladıklarını kaydederek "Türkiye’de ilk, dünyada da sayılı operasyonlardan birini gerçekleştirdik. Hasta, çocuk olunca daha da titiz bir incelemeden geçiyor. Küçük yaşta hastaya migren teşhisi konulabiliyor, fakat şimdiye kadar ameliyat olan dünyada sadece birkaç tanedir. Yahya, başarılı bir migren ameliyatı geçirdi ve 3 aydır migren ağrısı yaşamıyor" ifadelerini kullandı.
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