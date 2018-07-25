Çocuklarda çapraşık diş problemi, ’sabit yer tutucu’ ile önlenecek

Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Çocuk Kliniğinde uygulamaya konulan ’sabit yer tutucu’ uygulaması, süt dişi düşen çocukların daimi çıkacak olan dişlerinin düzgün bir şekilde çıkması sağlanıyor.

Çocuklarda diş sağlığını korumak ve diş sağlığı konusunda çocukların bilinçlenmesini sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yapan Samsun Sağlık İl Müdürlüğüne bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Temmuz ayı itibariyle uygulanmaya başlayan; çocuklarda süt dişlerinin düşmesiyle oluşan boşluklara ’sabit yer tutucu’ apareyinin takılması sonucu çocuklarda çıkan daimi dişler düzgün bir şekilde çıkması sağlanıyor.

Diş hassasiyeti için küçük yaşta eğitim

Uygulama hakkında bilgi veren Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Çağhan Ovalı, "Diş sağlığı her insan için önemli. Diş sağlığı tedavisi ve hizmeti konusunda son yıllarda çok önemli mesafeler katettik. Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi olarak biz de çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Yılda yaklaşık 350-400 bin civarı hastaya hizmet veriyoruz. Çocukların diş sağlığını geleceğimiz için oldukça önemsiyoruz. Çocuklarımızı ağız bakımlarını daha iyi yapabilmeleri konusunda bilinçlenmeleri için çeşitli çalışmalar sürdürüyoruz. Ağız ve diş sağlığı açısından çocuk yaşta öğretilen basit bir fırçalamayla bile ömür boyu sağlıklı dişleri olur. Bu da ağız ve diş sağlığına gelecek yıllarda yapılacak olan harcamaların azalacağı ve ülke ekonomimize kaydının olacağı kanaatindeyiz. Bu kapsamda okullarda, açık alanlarda hastanemizdeki bekleme alanlarında çocuklara; diş fırçalama ve hijyeni konusunda eğitimler veriyoruz. Çocuklara ücretsiz diş fırçası ve macun dağıtıyoruz. Son olarak erken çekilen süt dişlerinin yerinde oluşan boşlukları korumak için daha önce hastanemizde uygulanmayan ’sabit yer tutucu’ apareyin uygulanmasına başladık. Bu aparey sayesinde süt dişlerinin düşmesi sonucu diş kaybına uğrayan çocuklarımızın sonradan çıkan dişlerinin istenmeyen şekilde ve yönde çıkmasının önüne geçilerek ilerde karşılaşabileceğimiz diş kaybına bağlı çapraşıklıkların önleyeceğini düşünüyoruz" dedi.