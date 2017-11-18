Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr.Şeyda Atabay, çocuklarda göz kapak düşüklüğüne dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.“Normalde üst göz kapağımız gözümüzü 1 mm kadar örter. Bazı kişilerde bu durum biraz daha fazla olabilir” diyen...

Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr.Şeyda Atabay, çocuklarda göz kapak düşüklüğüne dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

“Normalde üst göz kapağımız gözümüzü 1 mm kadar örter. Bazı kişilerde bu durum biraz daha fazla olabilir” diyen Op.Dr.Şeyda Atabay, “Üst göz kapağının bu şekilde düşük olmasına “pitozis” denmektedir. Kapak düşüklüğü hem yenidoğan bebeklerde, hem de erişkin ve yaşlılarda görülebilir. Bazen tek gözde bazense her iki gözde görülebilmektedir” diye konuştu.

Göz kapağı düşüklüğünün nedenleri nelerdir?

Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr.Şeyda Atabay, göz kapağı düşüklüğünün nedenlerini şöyle sıraladı; “Bunlar; göz kapağını yukarıda tutan sinirdeki problemler, göz kapağı kasındaki kusurlar (doğuştan kapak düşüklüğü olanlarda bu kas az gelişmiştir), yaşlanma ve göz ameliyatlarına bağlı kasta gevşemeler ve mekanik nedenler (örneğin kapaktaki tümörler, vb) olarak sıralanabilir.”

Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr.Şeyda Atabay,göz kapağının düşük olmasının pek çok rahatsızlığı beraberinde getirdiğini ifa ederek, “Bunlardan en önemlisi çocuklarda olan göz kapak düşüklükleridir. Bebek ve çocuklardaki göz kapak düşüklüğü görmeyi engelleyerek göz tembelliği (ambliyopi) yapabilmektedir. Bu nedenle bebek ve çocuklarda göz kapak düşüklüğü ile karşılaşıldığında öncelikle gözme aksını kapatıp kapatmadığına özellikle dikkat edilmelidir. Eğer görme aksını kapatıyorsa yani görmeyi engelliyorsa çocuğun yaşına bakılmaksızın en kısa sürede cerrahi operasyon yapılması gereklidir. Bu durumda yapılacak cerrahi kaslar çok zayıf olması nedeniyle dışarıdan göze uygulanan askı materyali ile olmaktadır. Daha ileri yaşlarda olan hastalarda bu askı materyali hastanın bacağından alınan özel bir doku ile de sağlanabilir. Ancak çocuklarda bacak kasları çok iyi gelişmemiş olduğundan bu yol tercih edilmez. Göz kapak düşüklüğü olan çocuklarda bu durum astigmatizma olarak adlandırılan görme sorunua da yol açabilmektedir. Bu açıdan da ayrıca kontroller gerekmektedir.” diye konuştu.

Göz kapak düşüklüğünün aşırı olmadığı durumlarda görmeye zarar vermediğinde ameliyat için biraz daha beklenebileceğini anlatan diye konuştu. “Ancak bu asimetri çocuklarda psikolojik olarak sorunlara yol açabileceği ve okul ortamında rahatsızlık oluşturabileceğinden dolayı bu hastalarında okul çağı öncesi ameliyat olmalarını önermekteyiz.

Doğuştan bir sorun olmayan ancak ileri yıllarda oluşan veya belirginleşen göz kapağı düşüklüklerinde ise kapak gücü nispeten iyi olmasından faydalanılarak mevcut kası güçlendirme ameliyatları yapmaktayız.



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Göz kapağı düşüklüğünün tedavisi ameliyatladır. Diğer göz kapağı ameliyatları gibi üst göz kapağı kıvrım çizgisinden yapılmaktadır. Ameliyat sonrasında iz kalmamaktadır” şeklinde konuştu.