Çocukları hazır gıdalardan uzak tutun

İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, çocuklarda sağlıklı beslenmenin, büyüme ve gelişimlerine katkısının yanı sıra eğitim için de önemli olduğunu belirterek, velileri sağlıksız beslenmenin...

İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, çocuklarda sağlıklı beslenmenin, büyüme ve gelişimlerine katkısının yanı sıra eğitim için de önemli olduğunu belirterek, velileri sağlıksız beslenmenin yol açtığı obeziteye karşı uyardı.

Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, çocukluk dönemlerinde evdeki beslenme sürecinin okulda da büyük önem taşıdığını söyledi. Sağlıklı ve düzenli bir beslenmenin, çocukların büyüme ve gelişimine katkısının yanı sıra, eğitim için de gerekli olduğunu vurgulayan Gümürdülü, özellikle işlenmiş hazır gıdalar tüketilirken dikkatli olunmasını tavsiye etti.

Prof. Dr. Gümürdülü, çocuklarda sağlıksız beslenmenin obeziteye yol açtığını, obezitenin ise birçok hastalığın habercisi olduğunu ifade ederek, “Beslenme süreci, çocukların fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimi üzerinde önemli rol oynar. Pek çok anne ve baba çocuğuna evde sağlıklı ve dengeli beslenme programı uygularken, ev dışındaki ortamlarda ise bu değişebilir. Bu nedenle çocukların beslenme alışkanlıklarının başta okul olmak üzere her ortamda kontrol altında tutulması büyük önem taşır” dedi.

Ebeveynler tarafından dengeli ve sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırılmayan çocukların gelişim bozukluğu ve obezite gibi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabildiğini anlatan Gümürdülü, şöyle devam etti:

“Bazı aileler, evde çocuğun beslenme kontrolünü her ne kadar sağlasa da okuldaki yemekler ve ara öğünleri kontrol etmekte zorlanır. Evde olduğu kadar okullar da bu konuda sorumluluk sahibi olunmalıdır. Çocuklar için en önemli öğün kahvaltıdır. Kahvaltı yapmadan dışarı çıkan çocuklar aperatif yiyeceklerle karnını doyurmak zorunda kalmaktadır. Öğle yemeğini okulda yiyen öğrenciler kalorisi az ve sebze ağırlıklı yemeklere teşvik edilmeli, kantindeki katkı maddeli hazır gıdalardan uzak tutulmalıdır.”

Prof. Dr. Gümürdülü, yeterli ve dengeli beslenen çocuklarda büyüme ve gelişmenin sağlıklı bir şekilde tamamlandığını, zeka düzeyinin güçlendiğini ve ilerleyen dönemlerde karşılaşılabilecek kronik hastalıklara karşı korunma gücünü artırdığını belirtti.

Obez çocukları bekleyen riskler

Hamburger ve cips gibi hazır gıdaların çocuklarda obeziteye zemin hazırladığını ve kalp hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalık riskini ciddi oranda arttırdığını anlatan Gümürdülü, şöyle devam etti:

“Bünyeleri yetişkinlerden daha hassas çocuklarımızı, sağlıksız besinlerden uzak tutmamız, kolesterol miktarı yüksek çikolata ve dondurma gibi gıdaların tüketilme miktarına ise dikkat edilmelidir. Özellikle okul dönemlerinde sağlıksız beslenmenin yol açtığı obezite, ileri ki yaşlarda birçok hastalığa davetiye çıkarmaktadır. Obezite, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, metabolik sendrom, bazı kanser türleri, felç, uyku apnesi, karaciğer yağlanması, astım ve aynı zamanda ruhsal sorunlar gibi olumsuzluklara yol açmaktadır. Tüm bu olumsuzluklar, daha çocuk yaşlarda dikkatli ve dengeli beslenmeyle önlenebilir.”

Alerji riski

Prof. Dr. Gümürdülü, çocukların mümkün olduğunca doğal, katkı maddesi içermeyen ve taze olarak hazırlanabilen gıdalar ile beslenmesine özen gösterilmesinin önemini de vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Çocuklarınıza güvenli olduğuna inandığınız hazır gıdaları verirken günlük tüketim miktarlarına dikkat etmelisiniz. Normal miktarlar sorun oluşturmaz; ancak aşırı tüketimde, katkı maddeleri risk sınırlarını aşacağından sağlık sorunlarına davetiye çıkarır. Bazı katkı maddeleri çocuğunuzun kişisel özelliklerine göre etki edebileceğini unutmayın. Örneğin çocuğunuzda alerji oluşması durumunda, mutlaka alerji testlerini yaptırın ve bu gıdalar tüketilmeden önce mutlaka ambalaj bilgilerini okuyun.”