Çölyak Hastalığı Araştırma Meclis Komisyonu Şanlıurfa’da müzakere toplantısı gerçekleştirdi.

Çölyak hastalığının teşhis aşamasının, sebeplerinin, sonuçlarının ve hastalara sağlanabilecek yardımların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesine ilişkin çalışmalar yürüten Çölyak Hastalığı Meclis Araştırma Komisyonu Şanlıurfa’da müzakere toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Komisyon Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Başkanvekili AK Parti Tokat Milletvekili Celil Göçer, Sözcü AK Parti İstanbul Milletvekili Durmuş Ali Sarıkaya, Katip AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun ile üyeler AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu ile Abdullah Ağralı, AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, CHP Bursa Milletvekilleri Erkan Aydın ile Ceyhun İrgil, CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, CHP Mersin Aytuğ Atıcı, HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, MHP Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ve Türkiye’de çölyak hastalığıyla ilgili çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gıda firmalarının temsilcileri, çölyak hastaları ile hastaların yakınları katıldı.

"Bu toplantıyı sahada yapabilmek her şeyden önemli"

Programın açılış konuşmasını yapan Komisyon Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, "En büyük amacımız çölyak hastalarımızın problemlerini sahada tespit edebilmek ve onların problemlerine komisyonumuz tarafından ilerde yazacağımız sonuçlar ile aynı zamanda bu eksiklikleri ortadan kaldırmak adına raporumuzda belirtmek, yine çölyak hastalarımızın sosyal aktivitelerinde ve her şeyden önce daha rahat beslenmelerini sağlamak adına yapmış olduğumuz, yapacağımız çalışmalara ışık tutması amacıyla buradayız. Bugün burada Şanlıurfa STK temsilcileri var. Yine çölyak hastalarımız var, aileleri var. Çölyak dernek başkanlarımız var. Aynı zamanda yerel yönetimlerden belediye başkanlarımız var. Zaten valimiz bizlere eşlik ediyor, vali yardımcımızla birlikte. Kaymakamlarımız var. Bu toplantıyı sahada yapabilmek her şeyden önemli" ifadelerini kullandı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ise, "Benim çölyak komisyonunda olmamın sebebi sizlersiniz. Dernek başkanlarının bizleri ziyaretinde olayın empatisini kurduk, kendimizi hastaların yerine koyduk. Böyle bir hastalık ile mücadele edilebilmesi için bir komisyon kurulması gerektiğini düşündük. Ak Parti grubu ile görüşerek böyle bir komisyonun kurulması gerektiğini ifade ettik. Başkanlar ile görüştük komisyon üyesi arkadaşlar ile görüştük, bütün partiler bir araya gelerek böyle bir komisyonun kurulması noktasında fikir birliği içinde olduk. Çok önemli aşamalar kat ettik. Ben bu komisyonun başka komisyonlara da örnek olacağını düşünüyorum" diye konuştu.



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Toplantıda komisyon üyeleri, STK temsilcileri, dernek temsilcileri ve çölyak hastaları konuşma yaptı.