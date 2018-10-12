İç Hastalıkları ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Mehmet Emin Erdem, çörek otunun bronşit, astım, romatizma, alerji, tansiyon, sedef hastalığı, meme kanseri, şeker hastalığı ve birçok hastalığın önlenmesinde büyük katkı sağladığını söyledi.

Bitkisel ve doğal ürünlerle tedavi hakkında önemli çalışmalarda bulunan Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Bitkisel ve Doğal Ürünlerle Tedavi Merkezinden İç Hastalıkları ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Mehmet Emin Erdem, anne sütünden kanser hastalığına kadar birçok sağlık problemine iyi gelen çörek otunun faydaları hakkında önemli bilgiler verdi. Uzm. Dr. Mehmet Emin Erdem, “Çörek otu ülkemizde yeni faydaları bilinse de binlerce yıldır birçok hastalığın tedavisinde kullanmış ve günümüzde de kullanılmaktadır. Çörek otu içerdiği vitamin ve minareler ile çok değerli bir bitkidir. İnsan sağlığı için de gerekli olan A, H, C, B1, B2, B6, C vitaminleri, çinko ve magnezyum içerir. Çörek otu bronşit, astım, romatizma, alerji, tansiyon, sedef hastalığı, meme kanseri, şeker hastalığı ve birçok hastalığın önlenmesinde büyük katkı sağlar” dedi.

Dr. Erdem, çörek otunun faydaları hakkında şu bilgileri verdi:

“Anne sütünü arttırmada yardımcı olur, bağırsak sistemini güçlendirir, cildi nemlendirir, kanser hastalığına karşı koruyucu görev üstlenir, kan şekerini düzenler Hastalıklara karşı direnci azaltır, vücudu dinç tutup yorgunlukları önler. Çörek otunun birçok faydasından bahsettik şimdi de fazla kullanımı ve zararlarından bahsedelim. Çörek otu yağı kesinlikle fazla tüketilmemeli. Çörek otunu bir doktor kontrolünde tüketmelisiniz fazla kullanım kabızlığa sebebiyet verebilir tansiyon düşürücü ve idrar söktürücü gibi ilaçlarla beraber kullanımı ilaçların etkinliğini artırabileceği için ilaç kullanımında en aza indirin ya da belirli bir süre kullanmayın çörek otunun fazla kullanılması böbreklerinize zarar verebilir. Çörek otu yılın her mevsimi kullanılmaya müsaittir. İçerisinde birçok besin kaynağı bulundurduğu İçin günümüzde ki birçok hastalığın tedavisinde kullanıma uygundur. Çörek otunun kimyasal saldırılara maruz kalan kişilerde kullanımı olumlu sonuç vermiş olup bilimsel anlamda ispatlanmıştır. Birçok faydası olabileceği gibi bilinçsiz kullanımda birçok rahatsızlıklara yol açabilir. Bunun için doktor kontrolünde kullanılmalı ve sık tüketiliyorsa 6 ayda bir kan değerlerine bakılmasında fayda vardır.”