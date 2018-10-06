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06 Ekim 2018 Cumartesi 16:29

Çorum İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Sobacı: "Emziren annelerde meme ve rahim kanseri daha az görülür"

Çorum İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Ömer Sobacı, emziren annelerde meme ve rahim kanserinin daha az görüldüğünü söyledi.1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Ömer Sobacı, bir annenin bebeğine...

Çorum İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Sobacı: 'Emziren annelerde meme ve rahim kanseri daha az görülür'
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Çorum İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Ömer Sobacı, emziren annelerde meme ve rahim kanserinin daha az görüldüğünü söyledi.

1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Ömer Sobacı, bir annenin bebeğine en güzel armağanının anne sütü olduğunu belirterek, "Sağlıklı ve mutlu bir bebeğe sahip olmak için onu mutlaka ilk 6 ay sadece anne sütü ile besleyiniz. Daha sonra da 2 yaşına kadar da uygun ek besinlerle birlikte mutlaka emzirmeye devam ediniz" diye konuştu.

Yenidoğan bebek için en iyi, en doğal ve taze besinin anne sütü olduğunu belirten Sobacı, anne sütünde bebeğin ihtiyacı olan su olduğunu ve ayrıca su verilmesine gerek olmadığına dikkat çekti.

Anne sütü alan bebeklerde ishal, karın ağrısı ve kabızlık gibi rahatsızların daha az görüldüğünü anlatan Sobacı, doğumdan sonra gelen sarı sütün (ağız sütü) bebeği hastalıktan koruğunu kaydetti. Sobacı, anne sütü alan bebeklerin diğer besinlerle beslenen bebeklerden daha zeki olduğunun altını çizdi.

1991 yılından itibaren emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla ve UNICEF/DSÖ önerileriyle “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Hastaneler” programının yürütüldüğünü hatırlatan Sobacı, program kapsamında Çorum’un 2004 yılından itibaren “Bebek Dostu İl” unvanı aldığını ifade etti.

Opr. Dr. Sobacı, ayrıca 2008 yılı Ocak ayında aile hekimliğine geçen Çorum’da “Bebek Dostu Aile Hekimliği” çalışmalarının da başladığını, 159 aile hekiminin “Bebek Dostu Aile Hekimi” unvanı aldığını sözlerine ekledi.
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