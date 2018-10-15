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15 Ekim 2018 Pazartesi 09:25

Delinen kulak zarına kıkırdakla yama yapıldı

Mersin’de bir hastanın kulak zarındaki delik, kesi olmadan kulak önündeki kıkırdaktan parça alınıp yama yapılarak kapatıldı.

Delinen kulak zarına kıkırdakla yama yapıldı
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Mersin’de bir hastanın kulak zarındaki delik, kesi olmadan kulak önündeki kıkırdaktan parça alınıp yama yapılarak kapatıldı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası İsmail Kaplan (63), sol kulağında uzun süredir yaşadığı duyma sorunu nedeniyle Medical Park Tarsus Hastanesine başvurdu. Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ali Kahlıoğulları’nın muayene ettiği İsmail Kaplan’ın kulak zarında enfeksiyon sonucu delik olduğu ve ameliyat edilmesi gerektiği anlaşıldı.

Op. Dr. Kahlıoğulları, klasik cerrahi yöntem yerine hastanın daha hızlı günlük hayatına dönebilmesi ve rahat bir ameliyat süreci geçirmesi için endoskopik yöntem uyguladı. ‘Tragus’ adı verilen ve kulak önünde yer alan kıkırdaktan parça alan Op. Dr. Kahlıoğulları, dış kulak yolundan girerek kulak zarına yama yaptı. Hasta Kaplan, ameliyattan 12 saat sonra taburcu edildi.

Ameliyat sonrası ağrı olmadı

Op. Dr. Kahlıoğulları, kulak ameliyatlarında endoskopik yöntemin hastanın konforu açısından tercih edildiğini belirterek, “Bu yöntemin en büyük avantajı kesi olmaması. Böylece hasta rahat ediyor. Ayrıca bu yöntemde kısa sürede taburcu olabiliyorlar” dedi.

Kulak zarındaki delik kapatılan İsmail Kaplan ise operasyon sonrası herhangi bir ağrı ya da başka bir sıkıntı hissetmediğini söyledi.
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