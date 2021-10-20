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20 Ekim 2021 Çarşamba 17:55

Dent-in Ankara Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Son Teknoloji Ekipmanları ile Hizmet Sunuyor

Dent-in Ankara Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Son Teknoloji Ekipmanları ile Hizmet Sunuyor
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Ankara’da kurulan Dent-in ağız ve diş sağlığı polikliniği ulaşılabilir, ekonomik ve kaliteli sağlık hizmetlerini toplumun her kesimine sunar. Gelişmiş teknoloji, kaliteli hizmet anlayışı, hijyen ve konfor, güven hizmet verirken dikkat edilen noktalar arasında yer alır. Hastaların diş tedavi ihtiyaçları karşılanırken hasta hekim ilişkisini güven üzerine kurulur ve uygulama sırasında tüm sterilizasyon kuralları eksiksiz olarak uygulanır. Dent-in Ankara Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği her zaman hastaların memnun kalacağı tedavilere imza atar. Diş hekimliği ile ilgili dünya çapındaki gelişmeler yakından takip edilir ve her biri en hızlı şekilde hizmete eklenir. Bu sayede göz kamaştırıcı bir gülümsemeye sahip olma hayalleri gerçeğe dönüşebilir

Dr. Dt. Onurcem DURUEL Hakkında

Periodontoloji ve dental implantoloji alanında hizmet veren Dr. Dt. Onurcem DURUEL poliklinikte hizmet veren hekimlerden biri olup lisans ile doktora eğitimlerini Hacettepe Üniversitesi’nde bitirmiştir. Dental implantlar ve tomografi değerlendirmeleri gibi başlıklarda misafir araştırmacı olarak değerlendirmeler yapan DURUEL uluslar arası düzeyde çok sayıda yayına sahiptir.

Uzm. Dr. Ayşe Gökçen SARGIN DURAKOĞLU Hakkında

Poliklinik hekimlerinden biri olan Uzm. Dr. Ayşe Gökçen SARGIN DURAKOĞLU da aynı şekilde Hacettepe Üniversitesi lisans mezunu olup doktora eğitimini Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. 2010 yılından bu yana çalışma hayatına aktif olarak devam eden hekim birbirinden başarılı diş tedavilerine imza atmıştır.

Dent-in Ankara Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Tedavileri

Kesintisiz hizmet veren Dent-in Ankara Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bünyesinde hizmet ağı oldukça geniştir. Bu hizmet arasında gülüş tasarımı, estetik diş hekimliği, diş beyazlatma, gummy smile tedavisi, diş eti hastalıkları, pedodonti, endodonti, restoratif diş tedavisi, botoks uygulamaları, ortodonti ve dental implant gibi uygulamalar vardır. Hekimler her bir uygulama ile ilgili eğitim ve tecrübeye sahiptir. İşlem yaptıran hasta görüşleri incelendiğinde her birinin olumlu yönde olduğu görülür. Tedaviye başlanmadan önce hasta şikayetleri dinlenir ve kapsamlı bir muayene yapılır. Hastaya özel tedavi planı hazırlanır ve hasta- hekim işbirliği içerisinde tedavi süreci eksiksiz şekilde tamamlanır.

Dent-in Ankara Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Randevu

Tedavi için başvurmak isteyen hastaların Dent-in Ankara Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği için randevu oluşturmaları gerekir. Tedavi hakkında bilgi almayı sağlayan randevu işlemi online site üzerinden gerçekleştirilir. Bunun için adı, soyadı, telefon numarası, randevu tarihi, randevu saati, randevu alanı gibi formda yer alan bilgilerin doğru şekilde doldurulması gerekir. Bilgiler doldurulduktan sonra gönder butonuna tıklanarak iletilir. Randevu haricinde hızlı iletişim kurmak için ise 0312 439 38 39 ve 0506 562 67 46 telefon numaraları, [email protected] e-posta adresi kullanabilir. Doğrudan polikliniğe gitmek isteyenler ise Gaziosmanpaşa Mahallesi Tahran Caddesi No: 4/9 Çankaya- Ankara adresini ziyaret edebilirler.

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