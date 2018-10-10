Diş beyazlatmak için bitkisel çözümler

Bitkisel ve doğal ürünlerle tedavi hakkında önemli çalışmalarda bulunan İç Hastalıkları ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Mehmet Emin Erdem, çok kısa zaman harcayarak ve basit bitkileri kullanarak sağlıklı ve bembeyaz dişlere kavuşmanın mümkün olduğunu söyledi.

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Bitkisel ve Doğal Ürünlerle Tedavi Merkezinden İç Hastalıkları ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Mehmet Emin Erdem, diş beyazlatmak için bitkisel yöntemler hakkında bilgiler verdi. Erdem, “Pırıl pırıl parlayan, bembeyaz ve sağlıklı gülüşlere sahip olmayı herkes ister. Bu şekilde güzel gülüşe sahip olmak için bembeyaz ve güzel diş yapısına sahip olmak gerekir. Ağız yapısı, ağız sağlığı ve bakımı birçok kişi tarafından oldukça önemsenir. Dişlerin sağlıklı olması birçok organı etkiler ve çürük olanlar birçok organı bozarak hastalıklara davetiye çıkarır. Bunun yanında fotoğraflarda gülümsemek, en özel anlarda edilen tebessümde de dişler ön plandadır. Fotoğraflarda sararmış, sapsarı ve bakımsız bir gülüşü hiç kimse istemez. Bu yüzden de beyazlatmak amacı ile beyazlatıcı birçok yöntem denenir. Bitkiler beyazlatıcı olarak büyük rol oynar. Çok kısa zaman harcayarak ve basit bitkileri kullanarak sağlıklı ve bembeyaz gülüşlere kavuşmanız olasıdır.

Yeni biriyle tanışırken, bir toplantıya giderken, arkadaşlarla buluşulacağı zaman ya da fotoğraf çekilirken sağlıklı ve güzel gülüşlere sahip olmak herkes için çok önemlidir. Kararmış ya da sararmış, bakımsız görünen, beyaz olmayan gülüşleri hiç kimse istemez. Günlük hayattaki sigara kullanımı, aşırı miktarda tüketilen çay ve kahve, yenilen çikolatalar ve yiyecekler sararmış ve beyaz olmayan dişlere yol açar. Ayrıca belirli sebeplerle kullanılan antibiyotiklerde sarartıcı veya çürütücü etki yapabilir. Fakat birçok yöntem denemeniz rağmen yine de bembeyaz ve parıldayan gülüşlere sahip olamıyorsanız, bu durum sizin diş renginiz ile alakalıdır. Diş rengi doğuştan gelen bir özelliktir. Bazı insanların kemik yapısı bembeyaz olurken, bazılarının kemik yapısı daha sarı renktedir. Bu nedenle diş rengi de beyaz yerine sarıya yakın bir renk olabilir” dedi.

Dr. Mehmet Emin Erdem, dişleri beyazlatacak ve bembeyaz gülüşlere kavuşmayı sağlayacak yöntemleri şöyle sıraladı:

“İlk olarak düzenli bir şekilde dişlerinizi fırçalamalısınız. Günde 3 kez fırçalamak hem temizlik hem de beyazlık sağlayacaktır. Ceviz çıktığı mevsimlerde, henüz cevizler olgunlaşmamışken yeşil dış kısmını alabilir ve dişlerinizi bu yeşil kabukla ovabilirsiniz. Çilek de beyazlatan ve temizleyen meyveler arasındadır. Normal olarak çilek meyvesi tüketirseniz de ağzınızın temizlendiğini hissedebilirsiniz. Ayrıca dişlerinizi fırçaladıktan sonra fırçaya bir miktar çilek sürebilir ve bu şekilde de birkaç dakika fırçalayabilirsiniz. Sonra tekrar bir suyla ağzınızı çalkalayın. Çok basit ve pratik olan yöntemlerden biri de karbonat yani diğer bir adıyla kabartma tozu kullanmaktır. Karbonatı bir çay tabağına koyun ve banyoda dolaba koyun. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra fırçanızı karbonata batırıp bir kez de karbonat ile fırçalayın. Sonra ağzınızı durulayın. Karbonatı haftada iki kez kullanın. Daha fazla kullanmanız diş minesine zarar verebilir ve istenmeyen sonuçlar oluşabilir. Diğer basit bir yöntem de bir şeyler yedikten sonra ağzı çalkalamaktır. Yemek yedikten sonra ağzını suyla bir çalkalarsanız en azından yedikleriniz yemek artıklarından kurtulursunuz. Adaçayı da beyazlatıcı yöntemlerin arasındadır. Bir tutam adaçayını bir çay tabağına ufalayın. Fırçaladıktan sonra son olarak adaçayı ile fırçalayın ve ağzınızı çalkalayın. Zamanla beyazlığı siz de fark edeceksiniz. Haftada 2-3 kez yapmanız yeterlidir. Diğer bir beyazlatma yöntemi de yine karbonatlı yöntemdir. Bir çay tabağı ya da kaseye 1 çay kaşığı karbonat koyun. Üzerine 2-3 damla zeytinyağı ve 8-10 damla limon suyu damlatın. Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra dişlerinizi bu şekilde bu karışımla fırçalayın. Muz da temizleyici meyveler arasındadır. Bir adet muz yemek hem temizlemeyi hem de beyazlamayı sağlar. Çok eski bir yöntem daha vardır. Bu yöntem için 1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağını ağzınıza alın, fakat yutmayın. 10 dakika kadar ağzınızda Hindistan cevizi yağını gargara yapın. 10 dakika sonunda yağı tükürün ve dişlerinizi normal şekilde fırçalayın. 2 günde bir kez sabahları kahvaltıdan sonra ya da gece yatmadan önce bu yöntemi de deneyebilirsiniz. Ara sıra limon kabuğu ile dişleri ovmak da hem sararmasını önler hem de temizlenmesine yardım eder. Meyan kökü de beyazlamaya yardım edici yöntemler arasındadır. Tabii güzel ve beyaz gülüşler için en önemlisi yenilen besinlere ve içilen içeceklere dikkat etmektir. Belirttiğimiz yöntemleri fazlaca uygulamak da mine tabakasına zarar verebilir. Dikkatli olmak gerekir.”