SAĞLIK:
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10 Ocak 2019 Perşembe 16:05

Diyaliz Teknikerleri, Görev Bekliyor

Üniversitelerin Yüksekokul bünyesinde İki yıllık eğitim veren Diyaliz Bölümünden mezun olarak ‘Diyaliz Teknikeri’ Ünvanı alanlar, Üç aylık kurslarla Diyaliz Hemşire ve ebesi sertifikası verilmesinin durdurulmasını istiyorlar.

Diyaliz Teknikerleri, Görev Bekliyor
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Diyaliz Teknikerleri, yaşadıkları sıkıntıları anlatmak için video çekerek tepkilerini ortaya koymaya çalıştılar. Seslerini başta Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanı’na duyurmak istiyorlar.  

Diyaliz Teknikerleri tarafından yapılan basın açıklması;
“Yüksekokul bünyesinde 2 yıllık eğitim süresine sahip, önlisans programlarının önemli bir parçası haline gelen Diyaliz bölümünün mezunları işsizlik ve atama sorunlarıyla karşı karşıyadır. Üniversitede aldığımız 2 yıllık eğitimin ve aylarca süren staj çalışmalarıyla öğrendiklerimizi hastalarımıza en iyi şekilde uygulamak istiyoruz. Fakat mezun
sayımız yaklaşık 17.000 iken 3 aylık kursa gidip sertifika alan hemşire, att ve ebe unvanına sahip kişilerin de bizim alanımızda yer alması diyaliz teknikerlerinin işsizliğinin en büyük sebebidir.

İki aylık sertifika eğitimi ile iki yıllık önlisans eğitiminin aynı kefede tutulması, hem sağlık camiası için hemde işin asıl sahibi olan Diyaliz Teknikerleri için çok büyük bir haksızlıktır.
Devlet hastanelerinin yanı sıra özel diyaliz merkezlerinin iş ilanlarında dahi 'tecrübeli diyaliz hemşiresi, sertifikalı hemşire aranıyor' ibareleri teknikerlerin önünü her türlü kapatmaktadır. Kaldı ki sertifikasız sağlık memuru, hemşire, att gibi çeşitli personellerin bile diyaliz ünitelerinde görev alması bizleri tamamen umutsuzluğa sürüklemektedir. Sertifika dışında sertifikasız personelin de bizim iş alanlarımızda çalışıyor olması diyaliz teknikerinin iki yıllık emeğiyle aldığı diplomayı hiçe sayıp boşa çıkarmaktan başka bir şey değildir. 

Halbuki Sağlık Bakanlığının 2014 yılında güncellediği görev tanımında, Diyaliz Teknikerleri Hemodiyaliz Ünitelerinde tüm yetkilere sahip olmuştur.

Sağlık Bakanlığı geçmiş yıllarda Hemodiyaliz servislerinde yaşanan, sağlık personeli sıkıntısından dolayı Hemşire ünvanı olan kişilere Diyaliz Sertifikası alarak çalışma imkanı vermiştir. Günümüz itibarıyla Türkiyenin çeşitli illerinde diyaliz hastaları artmış olup bununla birlikte hemşirelere verilen sertifika imkanı da çoğalmıştır.

Aynı hızla üniversitelerin Diyaliz Teknikerliği Programları da yaygınlaşmıştır. Günümüzde ise Diyaliz Teknikeri mezun sayısı ortalama olarak yıllık 17500 civarında iken, sertifika alarak çalışan hemşire sayısı 10000 civarındadır. Kamuda görev yapan Diyaliz Teknikeri sayısı ise sadece 500 civarındadır.

Bizler Diyaliz Teknikerleri olarak yapılan bu adaletsiz dağılımın önüne geçebilmek için, Sağlık Bakanlığına dilekçe göndererek durumu izah etmeye çalışıyoruz. Artık Diyaliz Teknikeri sayısı yeterli düzeyde olduğu için Sağlık Bakanlığı’nın Diyaliz Teknikeri atama sayısını arttırmasını talep ediyoruz. 

Sağlık Bakanlığında Diyaliz Teknikerlerinin istihdam sorununun biran önce çözülmesi için bakanlığın gerekli düzenlemeyi yapmasını talep ediyoruz.

Diyaliz Teknikerleri olarak, gerek Kamu Hastanelerinde gerekse Özel Hastanelerde çalışmak için yeterli sayıya ulaştığımız apaçık ortadadır. Hemşire, att ve ebe gibi unvana sahip kişilere 3 ay kurs verilerek kazandıkları Sertifika alımlarının durdurulmasını işin asıl sahipleri olan bizlerin Kamu Hastanelerinde görev almak üzere yeterli atama kontenjanlarına sahip olmasını umut ediyoruz.”

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