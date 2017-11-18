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18 Kasım 2017 Cumartesi 12:36

Doktor Özgönül: "Grip aşısı yaklaşık 6 ay etkilidir"

Doktor Fevzi Özgönül, "Havaların soğuması ile birlikte özellikle nezle ve grip yaygınlaşmaya başlar. Grip aşısı korunmak için yaptırılır fakat grip olduktan sonra tedavi için yaptırılmaz. Grip aşısı yaklaşık 6 ay etkilidir ve bu...

Doktor Özgönül: 'Grip aşısı yaklaşık 6 ay etkilidir'
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Doktor Fevzi Özgönül, "Havaların soğuması ile birlikte özellikle nezle ve grip yaygınlaşmaya başlar. Grip aşısı korunmak için yaptırılır fakat grip olduktan sonra tedavi için yaptırılmaz. Grip aşısı yaklaşık 6 ay etkilidir ve bu nedenle her yıl tekrarlanması gerekir" dedi.

Gribin, nezle gibi hapşırma, öksürme, vücut sıvısı bulaşmış eller veya eşyalar ile temasla kolayca bulaşabildiğini anlatan Dr. Fevzi Özgönül, "Grip olduğunuzda da mutlak yatak istirahati gereklidir. Virüs antibiyotikler ile tedavi edilemediği için tedavi olarak dinlenmek, ateş ve ağrılar için ilaç kullanmak, istirahat etmek ve güçlü beslenmekten başka bir tedavisi yoktur" dedi.

"Aşı olduktan 2 hafta sonra gribe karşı savunmamız başlar"

Grip aşısı hakkında bilgi veren Dr. Fevzi Özgönül, "Grip aşısı, grip virüsüne karşı olan bağışıklığımızı güçlendirerek koruma sağlar. Aşı sayesinde vücudumuz grip virüsüne karşı antikor oluşturur. Grip aşısı olduktan 2 hafta sonra vücudumuz yeterli antikora sahip olur. Böylece aşı olduktan 2 hafta sonra gribe karşı savunmamız başlar. Bu nedenle grip aşısı korunmak için yaptırılır fakat grip olduktan sonra tedavi için yaptırılmaz. Grip aşısı yaklaşık 6 ay etkilidir ve bu nedenle her yıl tekrarlanması gerekir. Grip aşısını olmak için en uygun zaman ekim ve kasım aylarıdır. Fakat eğer gribe yakalanmadıysanız ve çevrenizde grip salgını varsa ve risk altındaysanız şu anda bile grip aşısı olabilirsiniz geç kalmış sayılmazsınız" ifadelerini kaydetti.

"Yan etkileri yok denecek kadar azdır"

"Grip aşısının ciddi yan etkileri yok denecek kadar azdır" diyen Dr. Özgönül, "Aşı olduktan sonra bir süre kolunuzda hassasiyet, kızarıklık ve ağrı olabilir. Hatta kendinizi biraz halsiz ve hasta da hissedebilirsiniz. Fakat grip aşısı olduğunuz için gribe yakalanmazsınız. Fakat her ne olursa olsun koruma yapmasa da benzer virüslere karşı antikor oluştuğu için hastalandığınızda, hastalığı hiç aşısı olmayan kişilerden daha hafif geçirirsiniz. Bu nedenle eğer 60 yaşından yaşlıysanız, uzun süreli kalp damar hastalığınız varsa, sık geçirdiğiniz üst solunum yolu iltihaplı hastalığınız oluyorsa, kronik akciğer hastalığınız varsa, şeker hastasıysanız, böbrek hastalığınız varsa, başka bir hastalık nedeniyle bağışıklık sisteminizi zayıflatan ilaçlar kullanıyorsanız grip aşısı olmanız yararınıza olabilir" dedi.

Öneriler

Dr. Özgönül, "Eğer yukarıda sayılan hastalıkları geçirmiyorsanız, sağlıklı hissediyorsanız, illa grip aşısı olmanıza gerek yoktur. Gripten korunmak için güçlü besinlerle beslenmek, kapalı alanlardan uzak durmak, özellikle toplu taşıtlarda herkesin tutunduğu yerlere tutunmamak veya sonrasında ellerimizi yıkamak, en yakınınız bile olsa sık sık tokalaşmamak ve öpüşmemek yeterli korunma sağlayabilir" açıklamasında bulundu.

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