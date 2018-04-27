Dr. Akça: “Enfeksiyon hastalığından korunmak için aşı gerekli”

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülfer Akça, enfeksiyon hastalıklarından korunmak ve bağışıklık sisteminin güçlenmesi için aşının gerekli olduğunu söyledi.

Liv Hospital Samsun Hastanesinden Uzm. Dr. Gülfer Akça, Aşı Haftası dolayısıyla aşı yaptırmanın önemine değindi. Bebeklik döneminin her açıdan en savunmasız dönem olduğunu dile getiren Akça, “Dışarıdan gelecek her türlü mikroba karşı vücudumuzun gardı düşüktür. Hamilelik döneminde annemizden vücudumuza geçen antikorlar, ilk 6 ay etkilidir ve emzirme ile de desteklenir. Bir nevi koruyucu kalkan olan bu antikorlar, bebek büyüdükçe zayıflar ve zamanla yok olarak tamamen bebeğin kendi bağışıklık sistemi devreye girer. Etrafımızda bize zarar verebilecek birçok çeşit de mikrop vardır. Bu mikroplardan bazıları yalnızca bazı hastalıklara sebep olur, örneğin kızamık gibi. Bebeğin bu gibi özel mikroplara karşı direnç oluşturması çok zordur. Bu mikroplar sakat kalma, ölüm gibi birçok tehlikeli duruma sebep olabilir. Ancak önceden bebeğin vücudunda bu mikroplara karşı bir direnç oluşmuşsa, mikrop vücuda girdiğinde engellenir ve hastalık meydana gelmez. İşte aşının mantığı budur” diye konuştu.

Aşıların, içinde ölmüş veya zayıflatılmış mikrop bulunan biyolojik ürünler olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Akça, “Enfeksiyon hastalıklarından korunmak ve bağışıklık sisteminin güçlenmesi için aşılar gereklidir. Doğru uygulanan aşılar birçok mikrobik hastalığın önüne geçer. Aşıların ne zaman ne hangi dozda yapılması gerektiği, aşı takvimi ile temel bir programa bağlı olarak belirlenmiştir. Aşılama programları da zaman içinde değişikliklere uğrar. Örneğin eskiden zorunlu olarak herkese çiçek aşısı yapılırdı fakat artık kaldırıldı. Çünkü çiçek hastalığı dünya üzerinden yok edildi. Kızamık hastalığı ise eskiden bebek 9 aylık olduğunda yapılırdı. Şimdi bebek 1 yaşına bastığında kızamık-kızamıkçık-kabakulak karma aşısı şeklinde yapılır. Çünkü eskiden kızamık daha yaygınken, günümüzde kontrol altına alınmıştır. Aşılar ülkelere göre de farklılık gösterir. Bazı aşıları sadece hastalığın bulunduğu ülkeye giderken yaptırmak gerekir. Son zamanlarda sürekli gündemde olan bir konu bebeğe aşı yaptırmak ya da yaptırmamak, aileler de çocuklarının sağlığı için haklı olarak endişeleniyorlar ve aşıya çekingen yaklaşıyorlar. Ancak şunu düşünürsek aşıya olan negatif yaklaşımımız bir nebze olsun hafifleyebilir. Eskiden çok yaygın olan ve pek çok ölüme sebep olan çiçek hastalığı sistemli bir aşı kampanyasının sayesinde ortadan kalkmıştır. Öyle ki çiçek aşısı bile aşı takviminden çıkarılmıştır. Aşı yaptırmak hem bireyin kendi sağlığı için, hem de toplum içinde bulaşıcı hastalıkların yayılmasına engel olmak için oldukça önemli ve gereklidir” şeklinde konuştu.