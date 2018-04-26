Dr. Atilla Bektaş: 'Sağlık konusunda medyada ve kitaplardaki çoğu bilgi doğru değil'

İç Hastalıklar ve Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Atilla Bektaş, piyasada sağlıkla ilgili çok satan bazı kitaplarda yer alan bilgiler ve sağlık konusunda medyada yer alan haberlerin çoğunun sağlığa fayda değil zarar verdiğini açıkladı.Günümüzde...

İç Hastalıklar ve Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Atilla Bektaş, piyasada sağlıkla ilgili çok satan bazı kitaplarda yer alan bilgiler ve sağlık konusunda medyada yer alan haberlerin çoğunun sağlığa fayda değil zarar verdiğini açıkladı.

Günümüzde insanlar sağlıklarına ve yedikleri gıdalara daha çok ilgi göstermekte, bu konudaki haberler yazılı ve görsel medyada sıklıkla yer bulunuyor. Sağlık ve beslenme konusunda yazılan kitaplar en çok satan kitap listelerine girmekte, televizyon programları büyük ilgi görüyor. İnsanlar sağlıklarını korumak, hastalıklarına şifa bulmak için bu kitaplardan ve haberlerden medet ummakta.

İç Hastalıklar ve Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Atilla Bektaş, sağlık adına başıboş bir ortamda olunduğunu belirterek, “Herhangi bir ön incelemeden geçmeyen asılsız sağlık bilgileri gerek medya gerekse sponsorlu sosyal medyada geniş yer bulmaktadır. Ne yazık ki iyi yapılandırılamamış ya da yanlış yapılandırılmış bu bilgilerle halkımızın sağlığı tehlike altındadır. Bu haberlerin bir kısmı bilgisizlikten, bir kısmı da maalesef kasıtlı olarak ticari kaygılarla yapılmaktadır” dedi.

Çok satan sağlık kitaplarındaki tehlike

Amerika’da çok satan sağlık kitaplarının Türkiye’de de popüler olduğunu kaydeden Dr. Atilla Bektaş, ancak bunların çoğu çözüm odaklı olmayıp spekülatif bilgiler içerdiğini bildirdi. Bu kitapların sağlık adına referans alınacak bilim kitapları olmadığını kaydeden Dr. Bektaş, çoğu yazarın doktor bile olmadığının altını çizerek, “Bu kitaplar önce moda olur, sonra balonları söner. Ezber bozduklarını iddia edeler ancak bozdukları sadece insan sağlığıdır. Ülkemizde de kanıta dayalı tıbbın hakemli dergilerini çarpıtmadan kaynak alan kitaplar yerine, bunları referans alan kitap yazarları maalesef bulunmaktadır. Ancak unutmamalıdır ki insan sağlığı ile bu şekilde uğraşmanın bir vebali vardır”.

Sağlıklı ve güvenilir gıdalara ulaşmanın insanların en önemli haklarından biri olduğunu vurgulayan Dr. Bektaş, “Bu konuyu ele alan çoğu kitap, kişisel gözleme dayalı, yüzeysel ve konu uzmanı olunmadan hazırlandığı için çok fazla yanlış anlaşılmalara neden olmaktadır. Dolayısıyla konu hakkında fazla bilgisi bulunmayan toplumumuz bundan olumsuz şekilde etkilenmektedir. Bu kitapları okuduktan sonra ne yiyeceğiz? sorusunu sorun bakalım, bir yanıt bulabilecek misiniz?” ifadelerini kullandı.

Kanıta değil kişisel görüşe göre tıp

Tedavisinde zorluk çekilen müzmin hastalıklarda, kanıta dayalı tıbbın önerilerine karşı, kişisel görüşlerle paralel bir tıp anlayışı oluşturmanın tehlikesi ile karşı karşıya kalındığını belirten Dr. Atilla Bektaş, “Hastaları doktorların verdiği ilaçlar yerine, bazı gıdalardan fazla miktarda tüketerek ya da gıda takviyeleri ile şifa bulacaklarına inandırmak suretiyle bir güvensizlik ortamı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu konuda sağduyulu medya ve yetkililere iş düşmektedir” şeklinde konuştu.