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24 Ağustos 2021 Salı 23:43

Dr. Hüseyin Kandulu -Dhi Saç Ekim'i Tekniğiyle Doğal Görünümlü Saçlar

Dr. Hüseyin Kandulu -Dhi Saç Ekim'i Tekniğiyle Doğal Görünümlü Saçlar
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Dhi saç ekimi tekniği günümüzün en çok tercih edilen saç ekim tekniğidir. Bu teknik uygulanarak yapılan saç ekimi işlemi son derece doğal bir görünüme sahip oluyor.

Özel çaplarda imal edilen medikal bir kalem ile doğrudan uygulanan bu yöntem, tıraşsız saç ekimi olarak da adlandırılıyor. Dhi saç ekimi uygulaması yeni bir saç ekim yöntemi olmasına rağmen son zamanlarda en çok tercih edilen saç ekim yöntemidir.

DHI Saç Ekim'i Nedir ve Nasıl Yapılır?

Doğrudan yapılan saç ekim işlemidir. Donör alanından FUE motoru ile toplanan saç köklerinin otomatik Choiimplanter kalemleri sayesinde saç derisi altına enjeksiyon yöntemi ile saç köklerinin yerleştirilmesi ile yapılan saç ekimi tekniğidir. Bu cihazlar ile toplanılan saç kökleri gerekli bölgeye yerleştirilerek işlem tamamlanır.
 

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DHI Saç Ekim'i Kimlere Uygulanır?

Uzman doktorun uygun gördüğü her bireyin yaptırabileceği bir saç ekimi yöntemidir. Yetişkin erkekler ve kadınlar için uygun olan bir saç ekim yöntemidir. Kellik sorunu yaşayan ve saçları sürekli dökülen kişiler de 25 yaşını doldurmuş erkekler de uygulanan bir saç ekimi işlemidir.
 

DHI Saç Ekim'i Fiyatları Nedir?

Fiyatlandırma çok merak edilen bir konudur fakat ücreti etkileyen çok fazla etken vardır. Bu uygulamayı yaptırdığınız doktor ve sağlık kuruluşuna göre Dhi saç ekimi fiyatları değişiklik gösterebilir. Ayrıca saç ekimi yapılacak bölgenin alanına göre de fiyatlar değişebilir.
 

Saç Ekim'i Nedir?

Seyrek saçlara sahip olan veya saçı olmayan kişiler son dönemlerde saç ekimi yöntemlerini araştırıyor. Saç ekimi ile kel veya saçsız olan kafa derisine farklı uygulamalar yapılarak doğal saçlara sahip olmak mümkün oluyor.

Saç ekimi fiyatları uygulanan yönteme, cilde ve tekniğe göre değişim gösteriyor. Dhi saç ekimi veya safir saç ekimi gibi yöntemleri bulunan saç ekiminde son derece kaliteli ve sağlıklı sonuçlar elde ediliyor.

Saç Ekim'i Nasıl Yapılır?

Saç ekimi yaptırmak günümüzde küçük mikro cerrahi uygulamalarıyla gerçekleşiyor. Bu uygulamaların risksiz olması kişilerin saç ektirmeyi tercih etmelerini sağlıyor. Uygulanan cerrahi işlemler kişilerin cilt yapısına ve saç ekim tekniğine göre değişim gösteriyor. Saç ekimi fiyatları da uygulanan saç ekim tekniğine ve güvenilirliğine göre şekillenebiliyor.

Saç Ekim'i Kimlere Uygundur?

Saç ekimi işlemi kısmi olarak saça sahip olan herkes için uygulanabiliyor. Başın arka ve yan tarafında yeterli düzeyde ve sıklıkta sağlıklı saçları olan tüm kişiler saç ekiminden yararlanabiliyor. Kişilerin istek ve cilt florasına göre safir saç ekimi veya dhi saç ekimi yöntemleri tercih edilebiliyor.

Safir Ekim'i Temel Aşamaları Nelerdir?

Safir saç ekimi saç ekim tekniklerinde en gerçekçi görünümü ortaya çıkaran tekniktir. Bu yöntem ile saçlar daha sık görünüm sağlarken aynı zamanda daha köklü bir görünüme sahip görseli oluşturur.

Dhi saç ekimi uygulanırken aynı zamanda en fazla grefti aynı anda nakletmeyi sağlayan safir saç ekimi uygulaması ile çok daha sık ve dolgun görünümlü saçlara sahip olunacaktır.

Safir Ekim'i Öncesi Nelere Dikkat Edilmeli?

Saç ekimi yaptırmadan önce saçlar temizlenmeli saç jölesi ve de sprey gibi saçı sertleştirici ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır. Saç ekimi öncesi iyi bir kahvaltı yapılmalıdır.

Yaptıracağınız operasyon öğleden sonra ise hafif bir şeyler atıştırarak operasyona gitmelisiniz. Operasyona gelmeden rahat giyip çıkarabileceğiniz kıyafetler tercih etmelisiniz. Bir hafta önceden sigarayı bırakmalısınız. Ayrıca kahve ve kafein içeren içeceklerden uzak durmalısınız.

Safir Ekim'i Sonrası Neler Yapılmalı?

Operasyon sonrası kişi evine dönebilir hastanede kalmasını gerektiren bir işlem yapılmadığı için rahattır. En az 6 saat araç kullanmamalıdır. Saç ekimi yapılan bölgeye 48 saat temasta bulunulmamalıdır.

İlk iki gün saçların adaptasyonu önemli olduğundan ilk yıkamayı kesinlikle uzman kişi yapmalıdır. İlk üç gün alkol tüketilmemelidir. Saç ekimi yaptıran kişi kendini yoracak aktivitelerden uzak durmalıdır. Doktorun tavsiye ettiği ilaç ve şampuanlar kullanılmalıdır. Eğer dışarıya çıkılacaksa yumuşak kumaşlı bir şapka takılarak başınızı korumalısınız.
 

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