Dr. Kurt: ”Astımdan korkmayın”

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Necla Hare Kurt, ilkbahar mevsimine geçiş aşamasında astıma dikkat çekerek, “Astım korkulacak bir hastalık değildir. Erken teşhis önemlidir” dedi.

Medical Park Ordu Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Necla Hare Kurt, astımın dış ortamda veya çevrede bulunan çeşitli alerjenler, sigara dumanı, stres, soğuk algınlığı gibi tetikleyici faktörlere karşı, solunum yollarının (bronşların) kronik olarak ve ataklar halinde daralması ile seyreden bir akciğer hastalığı olduğuna dikkat çekti. Genellikle tedavi edilebilen bir hastalık olmasına rağmen çocukların günlük aktivitesinde kısıtlılığa, okulda devamsızlığa ve uyku bozukluğuna yol açabildiğini vurgulayan Kurt, bu nedenle astım hastalığı olan çocukların ailelerinin çocuklarının tedavisini aksatmaması ve yaşadıkları ortamı hastalığını tetikleyen faktörleri uzak tutacak şekilde düzenlemesi gerektiğini belirtti.

Kurt, “Özellikle kış mevsiminden bahar mevsimine geçişte çiçekler, ağaç tozları ve polenler nedeniyle astım ataklarında bir artış görülmektedir. Hırıltı, nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi astımın en önemli belirtilerinden bazılarıdır. Astım hastaları sağlıklı insanlara göre daha çabuk yorulur ve hareket etme kapasiteleri azalır. Öksürük bir çok hastalığın belirtisi olduğu gibi astım hastalığının da belirtileri arasındadır. Öksürük krizleri genellikle nöbetler halinde gerçekleşir ve belirli bir zamanı yoktur, gece ya da gündüz olabilir. Tedavi görmemiş ya da düzensiz tedavi görmüş hastalarda, zamanla atak sıklığı ve şiddeti artar” diye konuştu.

Pratik önlemlerle hayat kolaylaşabilir

Astımlı bir hastanın evinde ve çevresinde alınabilecek bir takım önlemlerle hayatını kolaylaştırabileceğini, astım ataklarının önüne bir nebze de olsun geçmenin mümkün olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Necla Hare Kurt, şu bilgileri Verdi: “Astım hastaları sigara içmemeli, içilen ortamlardan da uzak durmalıdır. Özellikle astımlı kişinin tüy bırakan, toz ve küfü çeken halı, kilim, perde, yastık gibi eşyaları evinden uzak tutması gerekmektedir. Evde tüylü hayvan beslenmemeli, varsa dışarıda tutulmalıdır. Sprey, parfüm, sabun gibi güçlü kokulardan mümkün olduğunca uzak durulmalıdır. Dışarıdaki hava egzoz gazı, araba, fabrika dumanı veya çiçek ve ağaç polenleri ile kirlenmiş ise pencerelerinizi kapalı tutun. Temiz ve güneşli havalarda ise içerdeki havayı temiz ve taze tutmak için pencereleri açın, evinizi iyice havalandırın. Uygulanan tedavinin başarılı olabilmesi için de mutlaka doktorunuzun tavsiye ettiği ilaçları kullanmayı ihmal etmeyin.”

Erken teşhis önemli

Astım tanısında hastanın öyküsünün önemli olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Necla Hare Kurt, şöyle konuştu: “Kesin teşhis için solunum fonksiyon testleri, alerji testleri ve bazı kan incelemeleri gereklidir. Astım tanısı konulan bir kişi ilk olarak; hastalığı tetikleyen etmenlerden kaçınmalıdır. Hastalığın tedavisinde kontrol edici ve semptom giderici ilaçlar mevcuttur. Hastalığın ağırlığına, hastanın kliniğine ve solunum fonksiyon testlerine göre tedavi düzenlenmektedir. Astım hastalarının yılda en az 4 kez düzenli kontrollerini de ihmal etmemesi gerekir. Astım korkulacak bir hastalık değildir. Erken teşhis önemlidir. Astım hastalığının tedavisi için tıpta çok etkin ilaç tedavileri vardır, çevresel faktörlerinin kontrol edilmesi, en az ilaç tedavisi kadar önemlidir.”