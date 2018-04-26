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26 Nisan 2018 Perşembe 11:04

Duyacağı günü sabırsızlıkla bekliyor

Kütahya’da yaşayan ve yaklaşık 1 yıl önce traktör römorkundan düşerek 2 kulağında da duyma yeteneğini kaybeden Rıfat Karadeniz, geçirdiği ’biyonik kulak’ operasyonu ile sağlığına kavuşacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.Türkiye’de...

Duyacağı günü sabırsızlıkla bekliyor
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Kütahya’da yaşayan ve yaklaşık 1 yıl önce traktör römorkundan düşerek 2 kulağında da duyma yeteneğini kaybeden Rıfat Karadeniz, geçirdiği ’biyonik kulak’ operasyonu ile sağlığına kavuşacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.

Türkiye’de sayılı operasyonlar arasında olan ve Kütahya’da ise ilk kez Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilen ameliyat sonra Karadeniz’ın kulakları duyma başlayacak. Yaklaşık 1 yıldır hiç duyamayan 65 yaşındaki Rıfat Karadeniz, ameliyatın ardından yaptığı açıklamada, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Nadir Yıldırım, Karadeniz’in ilk etap ameliyatının (Kulağın içine cihaz yerleştirme ameliyatı) başarılı geçtiğini belirtti. Yıldırım, Karadeniz’in 1 aylık tedavi sonrası duymaya başlayacağını belirterek, "“Biz bu tedaviyi hiç duymayan hastalar arasında ameliyat yolu ile uyguluyoruz. Biz bu ameliyatı gerçekleştirmeden önce hastalarımız şehir dışında diğer hastanelere gitmek zorunda kalıyorlardı. Artık bu uygulama ile ilk etapta yetişkinler daha sonra ise küçük yaştaki bireylere bu tedaviyi uyulamaya başlayacağız. Artık bu uygulama Kütahya’da da gerçekleştire bileceğiz. Bu ameliyatın güzelliği ise şu; cihaz takıldık sonra bugüne kadar duymayan hasta kısa bir süre sonra hemen duymaya başlıyor. Bu uygulama ile hastaya yeni bir organ bağışlıyoruz” dedi. (HCA-EFE)
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