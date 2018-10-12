Düzenli el yıkama alışkanlığı bulaşıcı hastalıklardan koruyor

Kalabalık ve toplu yaşanan ortamlarda, başta grip olmak üzere Hepatit-A gibi bulaşıcı hastalıkların, yıkanmayan eller sebebiyle hızla yayılabildiğine dikkat çeken uzmanlar, düzenli el yıkama alışkanlığı kazanmanın ve el hijyeni için 30 saniye ayırmanın, özellikle toplu taşıma araçlarında hasta kişilerin dokunduğu yerlere temas sonucu geçebilecek hastalıklardan koruyabildiğine dikkat çekti.

Kalabalık ve toplu yaşanan ortamlarda, başta grip olmak üzere Hepatit-A gibi bulaşıcı hastalıkların, yıkanmayan eller sebebiyle hızla yayılabildiğine dikkat çeken uzmanlar, düzenli el yıkama alışkanlığı kazanmanın ve el hijyeni için 30 saniye ayırmanın, özellikle toplu taşıma araçlarında hasta kişilerin dokunduğu yerlere temas sonucu geçebilecek hastalıklardan koruyabildiğine dikkat çekti.

Memorial Antalya Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Şirin Elmi, "15 Ekim Dünya El Yıkama Günü" dolayısıyla el temizliği ve el yıkama alışkanlığının önemi hakkında bilgi verdi.

Çocuğunuzun ellerinden hastalık bulaşmasın

Günlük yaşantıda tüm ihtiyaçları karşılayan ellerin, pek çok bulaşıcı hastalık taşıyabileceğini söyleyen Şirin Elmi, temiz görünen ellerde bile hastalık yapıcı binlerce mikroorganizma bulunabileceğini söyledi. Grip, sarılık, ishal yapan etkenlerin, bağırsak parazitlerinin eller aracılığıyla ağza oradan da vücuda yayılacağının altını çizen Dr. Elmi "Çocuklar, vücut dirençleri daha zayıf olduğu için daha kolay hasta olmaktadır. Özellikle tuvaletten sonra ellerin gerektiği gibi yıkanmaması, okulda çocuklar arasında yapılan silgi, kalem gibi eşyaların alışverişinde bile mikrop transferi olabilir, öksürme ve hapşırma ile bu eşyalara bulaşan hastalık yapıcı mikroplar eller aracılığıyla vücuda alınabilir" dedi.

Hastalıklarla elleriniz sayesinde mücadele edin

Birçok enfeksiyon hastalığının kontrolünde kişisel temizlik alışkanlıklarının çok önemli bir yeri bulunduğunu hatırlatan Dr. Elmi, hastalıklardan korunmada en iyi, en etkili ve en ucuz yöntemin ise el yıkama alışkanlığı olduğu bilgisini paylaştı. Elmi, ellerin özellikle yıkanması gereken durumları ise şu şekilde sıraladı:

"Yemekten önce ve yemekten sonra, tuvaleti kullandıktan sonra, çiğ et, tavuk, balık ve yumurtaya dokunduktan sonra, bozulmuş gıda ve çöplere dokunduktan sonra, hapşırma ve öksürme sırasında, ağzın el ile kapatılması durumunda, toplu taşıma araçları, para alış verişi, ortak telefon kullanımından sonra, kedi, köpek ve diğer hayvanlarla el teması sonrası, okuldan ve işten eve geldikten sonra."

Doğru teknikle el hijyeni sağlanabilir

Doğru teknikle el hijyeninin sağlanması hakkında da bilgi veren Dr. Elmi, "Eller ılık su ile ıslatılır, sabun ellerin tüm yüzeylerine dağıtılır ve iyice köpürtülür. Bilekler, avuç içleri, parmaklar, parmak araları, el sırtı ve tırnak içleri en az 30 saniye kuvvetlice ovulur. Eller iyice durulanır. Özellikle halka açık ve toplu yerlerde tek kullanımlık havlu kağıt ile eller kurulanır. Kurulamada kullanılan kağıt havlu ile musluk kapatılır ve çöp kutusuna atılır" diye konuştu.