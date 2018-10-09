Emine Erdoğan’dan doktorlara plaket

Macaristan ziyaretinde Kenya Sağlık Haftası’nda görev yapan doktorlara plaket veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ’’Sağlık alanındaki çok taraflı iş birliğinin ne kadar verimli olabildiğini gösteren bu başarılı tecrübe, başka projeler için de ilham kaynağı olacaktır’’ dedi.

Macaristan ziyaretinde Kenya Sağlık Haftası’nda görev yapan doktorlara plaket veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ’’Sağlık alanındaki çok taraflı iş birliğinin ne kadar verimli olabildiğini gösteren bu başarılı tecrübe, başka projeler için de ilham kaynağı olacaktır’’ dedi.

1-5 Ekim tarihleri arasında Kenya’nın Kiambu eyaletinde Türkiye, Macaristan ve Kenya Sağlık Bakanlıkları eşgüdümünde sağlık haftası düzenlendi. TİKA’nın desteğiyle gerçekleştirilen programda 81 kişilik ekip görev yaptı. Kenya halkının sağlık olanaklarının ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla düzenlenen programda hafta boyunca yaklaşık 4 bin 500 kişiye sağlık hizmeti verildi.

"Sağlık alanındaki çok taraflı iş birliğinin ne kadar verimli olabildiğini gösteren bu başarılı tecrübe, başka projeler için de ilham kaynağı olacaktır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Macaristan ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan, Kenya sağlık programında görev yapan doktorlarla bir araya geldi. Erdoğan, üç ülkenin ortaklaşa yürüttüğü faaliyetin tanıtıldığı toplantıda katılımcılara hitap etti. Türk ve Macar doktorların iş birliği ile gerçekleştirilen programın diğer Afrika ülkeleri için de model oluşturduğunun altını çizen Emine Erdoğan, "Bu uygulama Türkiye ile Macaristan’ın sağlık alanındaki tecrübelerinin Afrika’ya aktarılması açısından bir ilk olma niteliği taşıyor. Sağlık alanındaki çok taraflı iş birliğinin ne kadar verimli olabildiğini gösteren bu başarılı tecrübe, başka projeler için de ilham kaynağı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Türk, Macar ve Kenyalı doktorlar karşılıklı tecrübelerini paylaştı

Sağlık Haftası, Türk ve Macar doktorların yanı sıra bir kısmı Türkiye ve Macaristan’da eğitim görmüş Kenyalı doktorlardan oluşan 81 kişilik sağlık ekibi ile gerçekleştirildi. Ekim’in ilk haftasını kapsayan etkinlikte cerrahi müdahale, muayene ve eğitim programları hayata geçirildi. Başkent Nairobi’ye 30 kilometre uzaklıktaki yaklaşık 1 buçuk milyon nüfuslu Kiambu eyaletindeki sağlık haftasında tüm hizmetler ücretsiz olarak sunuldu. Pediatrik cerrahi, genel cerrahi, üroloji, jinekoloji, göz hastalıkları ile anestezi ve reanimasyon branşlarında 12 kişiden oluşan Sağlık Bakanlığı ekibi ve Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfından 3 diş hekimi sağlık haftasında görev yaptı. Türk, Macar ve Kenyalı doktorlar karşılıklı tecrübelerini paylaştı ve birlikte başarılı ameliyatlar gerçekleştirdi. Hekimlerin uyguladığı yeni ameliyat teknikleri, Kenyalı doktorlar tarafından ilgiyle takip edildi. Yakın bölgelerden gelen pek çok doktor ve tıp fakültesi öğrencisi ameliyatlara izleyici olarak katıldı.

150 Kenyalı sağlık personeline hem uygulamalı hem de teorik sağlık bilgileri aktarıldı

5 günün sonunda toplamda 3 bin 821 hastanın konsültasyonları yapıldı ve bu hastalardan 193’ünün ameliyatı hiçbir komplikasyon yaşanmadan başarılı şekilde tamamlandı. Ayrıca 150 Kenyalı sağlık personeline hem uygulamalı hem de teorik sağlık bilgileri aktarıldı. Bölge halkı son güne kadar sağlık haftasına yoğun ilgi gösterdi. Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu da hafta boyunca Türk doktorları yalnız bırakmadı ve ameliyat olan hastaları ziyaret etti.

Toplantının sonunda projeye destek veren doktorlara sertifikaları takdim edildi.