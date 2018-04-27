En Fazla Tercih Edilen Protein Tozları

Supplement markaları her geçen gün artarken, pazar payı da oldukça hızlı bir şekilde yükselişe geçmiş durumda. Hareketli ve büyük bir pazar olan Supplement pazarı içerisinde eski ve köklü firmaların yanı sıra yeni markalarda oldukça etkili ürünler sunarak adından söz ettirmeyi başarıyor. Bu durum rekabetin artmasını sağlarken aynı zamanda müşterilerin alternatiflere yönelme şansları arttı. Her üretici daha uygun ve yüksek besin takviyesi sağlayacak ürünler piyasaya sunmayı hedefliyor oluşu tüketicilerin işine yaramış gibi duruyor. Ülkemizde gerek yabancı para birimlerinin Türk Lirası üzerinde değeri gerekse vergiler nedeniyle yüksek fiyatlara satılıyor olsalar da yerli firmaların sektöre girmesiyle birlikte bütçesi daha düşük olan sporcuları sevindirdi.

Gelişen teknolojinin etkisiyle besin takviyeleri daha sağlıklı ve etkili olacak şekilde üretilmeye başlandı. Her üretici yapmış olduğu karışımları farklılaştırarak, daha etkili olduğunu düşündüğü kombinleri piyasaya sunarak müşteri daha fazla müşteri çekmeyi denemesi üzerine tüketiciler için ürün çeşitliliği açısından oldukça iyi bir ortam oluştu. Supplement ürünleri ele alındığında en fazla kullanılan ürünün protein tozu olduğunu düşünürsek, bu üründen kullanmayı düşünenlere yol gösterici olacak en popüler aynı zamanda kaliteli 2 firmayı sizlerle paylaşacağız. Fiyat bakımından birbirlerine oldukça yakın olan bu ikili, ürün kalitesi olarak da birbirleriyle yarışıyor diyebiliriz. Etkili ve uygun fiyatıyla ön plana çıkan bu 2 üreticiyi yakından tanıyalım.

OPTIMUM NUTRITION

Optimum Nutrition, Supplement pazarı içerisinde çok eski bir marka olmamasına rağmen en fazla tercih edilen popüler markalardan birisidir. Yalnızca ülkemiz istatistikleri değil, Amerika’da gerçekleştirilen satış rakamları incelendiğinde de en fazla tercih edilen 3 markadan birisi olduğu görülebilmektedir. Bunun temel sebebi ise fiyat/performans olarak değerlendirildiğinde ürünün bu testten oldukça başarılı şekilde ayrılıyor olması. Fiyatı ele alındığında içerik zenginliği olarak oldukça etkili ve kompleks yapısı nedeniyle de tercih edilirken ilk sıralarda yer almasına neden oluyor. Yalnızca protein tozu olarak değil, diğer ürünleri de incelendiğinde ülkemizde oldukça popüler ve yüksek satış rakamlarına ulaştığı görülmektedir. Kullanan kişiler tarafından çoğunlukla olumlu yorum alan ve etkilerinin gözlemlenebildiği belirtilmektedir. Özetle, Optimum Nutrition markası sunmuş olduğu ürünlerle kaliteli bir hizmet sunarken üst sınıf bir etkiyle tüketicileri memnun etmeyi başarıyor.

HARDLINE NUTRITION

Hardline Nutrition, ülkemizde en fazla tercih edilen bir diğer Supplement markasıdır. Ayrıca şunu belirterek başlamak istiyoruz; Hardline tamamen yerli bir üreticidir. 2003 yılında kurularak pazara giriş yapmış Türk firma, rakiplerine göre çok daha genç bir marka olmasına rağmenşuan üretmiş olduğu kaliteli ürünler nedeniyle piyasada önemli bir yere sahip olmayı başarmıştır. Ar-Ge çalışmalarına göstermiş olduğu ilgi ve yatırımlar ile dikkat çekmeyi başararak, ülkemizin ilk sporcu gıdası ve vitamin takviyesi üretimi gerçekleştiren firması olmuştur. Sunmuş olduğu ürünler ile birçok firmanın önüne geçmeyi başararak, Türkiye ve dünya genelinde oldukça popüler ve yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başarmıştır. Tüketicilerinden almış olduğu olumlu yorumlar gösteriyor ki etkili ve besin değeri yüksek takviyeler üretimi gerçekleştiriyorlar. Bu durumun yerli bir markanın ürünlerinde yaşanıyor oluşu bizlerde farklı bir duygu ve gurur yaşatmaktadır. Eğer sizde kaliteli ve ekonomik Supplement arıyorsanız Hardline Nutrition en iyi alternatif olabilir.

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