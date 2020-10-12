En İyi Saç Ekimi Merkezi

Saç ekimi özellikle son yıllarda Avrupa ve Amerika'da sıklıkla yapılan ülkemizde de çok fazla tercih edilen operasyonlardan biridir.

En iyi saç ekimi merkezi saç ekimi operasyonunun en önemli aşamasıdır. Öncelikle başarılı bir operasyonun gerçekleşmesi bu konuda başarı grafiği yüksek olan bir saç ekimi merkezi ve işlemi yapacak olan başarılı bir hekim bulmaktır. Dünyada ve ülkemizde saç ekimi oldukça çeşitlilik gösteren son yıllarda sıklıkla tercih edilen estetik uygulamalardan biridir. Ancak bu işlemi yapan birçok merdiven altı merkezde bulunmaktadır. Dolayısıyla hastanın bu konuda iyi bir araştırma yapması başarılı saç ekiminin gerçekleşmesi için çok önemlidir. Saç ekimi fiyatları da doktorlar tarafından belirlenmektedir.

Saç Ekimi Nedir?

Saç ekimi saç dökülmesi yaşayan, saçı da büyük oranda seyrek olan veya saçlarının tamamını kaybeden hastalara uygulanan saç transferidir. Saç ekimi operasyonu hastanın sağlıklı greftleri kullanılarak gerçekleştirilir. Bu greftler donör bölge olarak bilinen iki kulak arasındaki bölgedir. O bölgede bulunan saçlar son derece sağlıklı ve dökülmeyen saçlardır.

Hastanın kendi greftlerinin kullanılması saç ekimi operasyonunu başarılı kılan en önemli faktörlerden biridir. Ayrıca herhangi bir alerjik reaksiyonun gelişmemesi bundandır. Hastanın sağlıklı saç kökleri alınarak seyrelmiş veya tamamen dökülmüş olan bölgeye transfer edilerek saç ekimi operasyonu gerçekleştirilir.

Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

Saç ekimi özellikle son yıllarda Avrupa ve Amerika'da sıklıkla yapılan ülkemizde de çok fazla tercih edilen operasyonlardan biridir. Türkiye'de saç ekimi konusundaki başarı grafiği diğer ülkelere göre oldukça fazladır. Bu nedenle yurt dışından sağlık turizmi adı altında birçok hasta gelmekte ve Türkiye'de saç ekim işlemi yaptırmaktadır. Bunun en önemli sebeplerinden biri Türkiye'de bu konuda çok başarılı hekimlerin olması ve maliyetin diğer ülkelere göre daha düşük olmasıdır.

Saç ekimi uygulaması hastanın kendi sağlıklı saç kökleri donör bölgeden alınarak dökülen veya seyrekleşmiş olan bölgeye ekilmesi işlemidir. Bunun için hastanın donör bölgesi kullanılır ve saç greftleri bir cihaz yardımıyla alınarak saçsız olan bölgede açılan kanallara ekilir. Bu işlem 1 seansla 3 seans arasında değişiklik gösterir. Hasta operasyondan sonra 3-4 gün dinlenir ilk doktor muayenesinden sonra günlük yaşamına dönebilir.

Saç Ekimi Fiyatları

Saç ekimi fiyatları genel anlamda düşünüldüğünde Avrupa ve Amerika'daki fiyatlara bakıldığında oldukça düşük maliyetlidir. Bu nedenle ülkemize saç ekimi için gelen birçok yabancı turist bulunmaktadır. Saç ekimi fiyatları yıllık olarak güncellenen fiyatlardır. Ancak saç ekimi fiyatları değiştiren en önemli etkenlerden biri saç dökülme oranının kişiden kişiye değişiklik göstermesidir.

Tamamen saçı dökülen insana uygulanan greft transferi ile daha az seyrek saçı bulunan hastaya uygulanan greft transferi birbirinden farklıdır. Dolayısıyla fiyat farkı da genellikle buradan kaynaklanır. Bu konuda yapılması gereken en doğru işlem saç ekim işleminin yapılacağı merkezin ve hekimin seçilerek bu konunun görüşülmesidir.

Saç Ekimi Operasyonu Kimlere Uygulanır?

Saç ekimi fiyatları belirlenerek operasyon öncelikle 18 yaşını doldurmuş ciddi anlamda saç kaybı yaşayan veya tamamen saçını kaybeden insanlara cinsiyet ayrımı yapılmaksızın uygulanan operasyonlardan biridir. Ancak saç ekimi operasyonundan önce saç dökülmesinin kaynağının araştırılması bu dökülmenin herhangi bir kronik hastalığa bağlı olup olmadığının anlaşılması önemlidir. Saç ekimi fiyatları için doktor ile görüşmek gerekmektedir.

Saç ekimi operasyonu gerçekleştikten sonra saç dökülmesi yaşanmaz. Ancak kronik hastalığı veya hormonal sorunları olan hastalarda saç dökülmesi devam edeceğinden önce bu hastalıkların araştırılıp tedavi edilmesi daha sonra saç ekimi işleminin gerçekleştirilmesi gerekir.

En İyi Saç Ekimi Merkezi

Özellikle son yıllarda saç ekimi gerçekleştiren birçok merkez vardır. Ancak bunun yanı sıra bunu daha sıradan merdiven altı diye tabir edilen merkezlerinde yaptığıdır. Dolayısıyla hastanın saç ekimi operasyonuna karar verdiğinde yapması gereken ilk iş iyi bir saç ekimi merkezinin araştırılmasıdır. Saç ekimi merkezinin sağlık bakanlığı standartlarına uygun olması sterilizasyon koşullarının tam anlamı ile sağlanmış olması ve saç ekimi uygulamasını yapacak olan hekimin bu konudaki başarısıdır.

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