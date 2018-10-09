En şanslı damatlar

İzmir’de böbrek nakli bekleyen iki damattan birine kayınvalidesi, diğerine ise kayınpederi böbreğini verdi. İki damat, nakledilen böbreklerle yeniden hayata tutundu.Ülkemizde, böbrek ve karaciğer nakil olması gereken pek çok hasta, canlı...

İzmir’de böbrek nakli bekleyen iki damattan birine kayınvalidesi, diğerine ise kayınpederi böbreğini verdi. İki damat, nakledilen böbreklerle yeniden hayata tutundu.

Ülkemizde, böbrek ve karaciğer nakil olması gereken pek çok hasta, canlı donörler sayesinde hayat bulurken, örnek bir fedakarlık örneği İzmir’de yaşandı. Bu kez gönüllü donörlerden biri kayınvalide, diğeri ise kayınpeder oldu. 63 yaşındaki Meliha Arkun, 23 yıllık damadı Birol Bütün’e (48), 68 yaşındaki İlhan Tarcan da 12 yıllık damadı Bekir Nizel’e (41) hiç tereddüt etmeden gönüllü oldu ve böbreklerini vererek yeni bir hayatın kapısını açtı. Doktor kontrolünde bir araya gelen Arkun ve Tarcan, "Onlar bizim damadımız değil, oğlumuz oldu. Evlatlarımıza canımız feda. Kızlarımız, torunlarımız mutlu, biz de mutluyuz" dedi.

Eşe niyet kayınvalideye kısmet

10 yıl önce polikistik böbrek hastalığı tanısı koyulan Birol Bütün, geçen yıl sağlığıyla ilgili kötü haberi aldı. 12 yaşında Nusret ve Gülizar adlı ikizleri bulunan Bütün’ün böbreklerinin iflas ettiği ortaya çıktı. Bir yıl diyalize girmeden ilaçlarla idare etmeye çalışan Bütün, böbrek nakli için İzmir Kent Hastanesine başvurdu. Eşi Çiğdem Bütün (44) gönüllü oldu; ancak kan grubu uymadığı için çapraz nakil için aday oldu. Damadının böbrek nakli olması gerektiğini ve çaresizliklerini öğrenen Çiğdem Bütün’ün annesi ev hanımı Meliha Arkun anında kararını verip, kızı ve damadıyla paylaştı. Gönüllü verici olacağını söyleyen Arkun nakil için uygun bulununca kayınvalide ve damat geçtiğimiz 26 Eylül’de ameliyat masasına yattı.

Op. Dr. Işık Özgü ve Op. Dr. Uğur Saraçoğlu başkanlıklarındaki iki ekip tarafından nakil başarıyla gerçekleştirildi. Önce kayınvalide, ardında da damat taburcu edildi. Kayınvalidesinden nakledin böbrekle sağlığına kavuşan damat Bütün, "Benim hastalığım pölikistik böbrek hastalığı, genetik. 7 kardeşiz, hepimizde var. Geçen yıl tanı koyuldu, çok kötü günler geçirdim. Kayınvalidem bana hayat verdi. Biz ilişkimiz hiçbir zaman damat-kayınvalide değil, oğul-anne ilişkisiydi. Her zaman birbirimize sahip çıktık. Bana büyük fedakarlık yaptı, Allah razı olsun. Doktorlarıma da çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Kayınvalide Arkun ise 23 yıl önce kızını verdiği damadına iki hafta önce böbreğini verdiğini belirterek, “Evlatlarım her şeyin üzerinde. Hiç tereddüt etmedim. Onlar mutlu olsun, benden çok yaşasınlar; artık geceleri çok rahat uyuyorum" dedi.

“Kayınpederim hep yanımda oldu”

2 yıl önce geceleri sık tuvalete çıkma şikayetiyle gittiği hastanede ‘böbrek yetmezliği’ tanısı koyulan özel bir firmada montaj ustası olan Bekir Nizel nakil kararı alınınca, Birol Bütün gibi İzmir Kent Hastanesine başvurdu. Annesi Gülperi Nizel oğluna yeniden hayat vermek için gönüllü oldu; ancak ailedeki kalp rahatsızlıkları verici olmasını engelledi. Bunun üzerine devreye 12 yıl önce kayınpederi olan İlhan Tarcan girdi. Tarcan da bir an bile tereddüt etmedi ve kızı Seyhan’ın eşi, torunları Sezai Efe (11) ve İlhan Ege’nin (7) babaları; yani damadı Bekir Nizel için böbrek vericisi oldu. Geçen 12 Eylül’de Op. Dr. Özgü ve Op. Dr. Saraçoğlu tarafından gerçekleştirilen nakille kayınpeder Tarcan damadı Nizel’e can aşısı oldu.

Kayınpeder İlhan Tarcan da evlatlarının mutluluğun her şeyden önce geldiğini, damadını da bir oğul olarak gördüğünü söyledi. Tarcan, "Ülkemizde kadavradan bağış çok zor bulunuyor. Bekleyemezdik. Şimdi çok mutluyum, bu mutluluğu da tarif edemem” derken, damat Bekir Nizel ise "Evlendiğimiz günden beri kayınpederim yani babam bizim hep yanımızda oldu, desteklerini hiç esirgemedi. Bana korkma, ben varım, diyordu. Dediğini de yaptı. Hastalığım süresince eşim de hep yanında, en büyük destekçim oldu. Allah onlardan da doktorlarımızdan da razı olsun" şeklinde konuştu.

"Bu örnekler artsın"

Öte yandan damatlar ve vericileri nakil sonrası rutin kontrollerinde hastanede bir araya geldi. Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok, muayenelerini yaptığı hastalarının hepsinin de sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Canlı verici olarak kayınvalide, kayınpeder örneklerinin nadir görüldüğünü belirten Doç. Dr. Ok, "Genelde anne babalar çocuklarına, çocuklar anne babalarına ya da eşler birbirine veriyor. Ama nadir de olsa bu örnekleri görüyoruz. Evlat sevgisinin, güçlü aile bağlarının güzel örnekleri” dedi.

Op. Dr. Işık Özgü de yapılan fedakarlığın altını çizerek, “Birinden böbreğini istemek elbette kolay değil. Fedakarlık isteyen bir durum. Fakat kayınpederimiz ve kayınvalidemiz burada bir fedakarlık örneği sergiledi. Çok sık rastladığımız bir durum değil. Bu örneklerin artmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.