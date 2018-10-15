'Erkekler arasında en yaygın kanser türü; prostat kanseri'

Kanser hastalığı farkındalık ayı nedeniyle Medicana Çamlıca Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Eren Soner Tekin açıklamalarda bulundu.

Kanser hastalığı farkındalık ayı nedeniyle Medicana Çamlıca Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Eren Soner Tekin açıklamalarda bulundu. Prostat kanserine dikkat çeken Tekin, ‘‘Prostat bezi genç erkeklerde kestane büyüklüğünde küçük bir organ olup erkek üreme sisteminin bir parçasıdır .Yaşla birlikte hormonal etkiye bağlı olarak büyür.Tüm fonksiyonları net bilinmemekle beraber erkek üreme sistemindeki seks bezlerinden birisidir. Oluşturduğu prostat sıvısı meni hacminin büyük bir kısmını oluşturur ,spermleri besleyici enerji verici maddeler içerir .Rektum denilen kalın bağırsak son parçasının önünde mesanenin (idrar torbası) hemen altında karın boşluğunun en alt kısmında yer alır‘‘ dedi.

"Prostat kanseri erkekler arasında en yaygın kanser türü"

Prostat kanserinin erkekler arasında en yaygın kanser olduğunu belirten Tekin, ‘‘Prostat bezinin iki türlü büyümesi söz konusudur. Benign Prostat Hiperplazisi (BPH) ve Prostat kanseri olarak adlandırılan kötü huylu büyüme. Erkekler arasındaki en yaygın kanser olup çoğu 65 yaş üstünde olmak üzere, her 10 erkekten birinde hayatının herhangi bir devresinde ortaya çıkar. Erkekler arasında kanserden ölenler arasında ikinci sırayı almaktaysa da, başarıyla tedavi şansı özellikle erken tanıda çok yüksektir‘‘ diye konuştu.

"Kanserli olmayan prostat büyümesi ile kanserli olanın belirtileri aynı"

Prostat büyümesinin belirtileri hakkında bilgi veren Tekin sözlerine şöyle devam etti: ‘‘Prostat kanserinin erken evrelerde genelde belirtisi olmaz ve kanserli olmayan prostat büyümesi ile belirtileri aynıdır. Bunlar, idrar taziğinde azalma, idrar sonunda kesiklik, tam boşaltamama hissi, ani sıkışma, geceleri idrara kalkma, çok nadiren idrarda veya semen de kandır.‘‘

"Prostat kanserinden korunmak için düzenli kontrol önemli"

Kontrollerin aksatılmaması gerektiğini söyleyen Tekin ‘‘Prostat kanserini teşhis ve taramasında başlangıç olarak Parmakla Makattan Muayene ( RT) ve Prostat Spesifik Antijen( PSA) kan tetkiki kullanılmaktadır.Hiç bir şikayet yoksa bile 40’lı yaşlardan sonra yılda bir, 60’lı yaşlardan sonra 6 ayda bir kontrol gereklidir‘‘ dedi.