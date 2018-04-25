Erkeklerde ideal vücut

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Türker Özyiğit, ideal erkek vücuduna götüren adımlar hakkında bilgi verdi.

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Türker Özyiğit, ideal erkek vücuduna götüren adımlar hakkında bilgi verdi. Op. Dr. Özyiğit İdeal erkek vücudunun atletik, geniş omuzlu, düz karınlı ve uyluk oranlarına sahip olmasıyla ortaya çıktığını ifade etti. Yaşın, ideal erkek vücudunun düşmanı olarak karın, böğür (lovehandle), göğüs (jinekomasti), çene konturu ve gıdı bölgelerinde yağ toplanmasının ana sebeplerini oluşturduğunu belirten Op. Dr. Özyiğit, bu yağın egzersiz ve diyete dirençli olup sadece liposuction veya ilave germe yöntemleri ile tedavi edilebildiğini söyledi.

Erkek yağ dokusunun, kadın yağ dokusunun aksine daha sıkı ve yağ dokusu içindeki kan damarı oranının da daha fazla olduğunu belirten Op. Dr. Özyiğit, ’’Bu sebepten deri elastikiyetinin geri kazandırılması kadın liposuctionlarına göre daha kolaydır. Ancak özellikle karın derisi gevşek ve sarkmış olan erkekler, liposuction ilave olarak klasik germe işlemleri için adaydırlar’’ dedi.

Jinekomasti olarak adlandırılan ’kadın tipi erkek büyümesinin’ çok sıklıkla karaciğer yağlanmasının bir bulgusu olduğunu ve vücudun diğer yerlerinde de yağlanma ile karşımıza çıktığını belirten Op. Dr. Özyiğit, bu sebepten dolayı göğüs karın böğür ve sırt gibi diğer bölgelerle birlikte değerlendirilmesi gerekliliğine dikkat çekerek, "’Tedavisi hemen her zaman cerrahi olup vücut geliştirme veya diyet-egzersiz yapmak jinekomastiyi düzeltmez. Bütün vücut geliştirme prosedürlerinin sabit vücut kilosunda yapılması gerektiği unutulmamalıdır. En ileri evre olmadıktan, yani kadın göğsü gibi olmadıktan sonra hemen her jinekomasti hastası liposuctionla özel bir yöntem kullanılarak düzeltilebilir. Aşırı kilo verme sonrası (mide küçültme ameliyatları gibi) durumlar dahil değildir. Bu gibi aşırı deri fazlalığının eşlik ettiği durumlarda, germe işlemlerinden biri ilave edilir’’.

Karın bölgesinde sıklıkla karşımıza çıkan problemin üçgen görünümü engelleyen ’lovehandle’ denilen böğür bölgesindeki yağlanmalar olduğunu söyleyen Op. Dr. Özyiğit, "Bu yağ depolarının, egzersiz veya diyet ile eritilmesi mümkün değil. Göbek deliğinin de ayrıca sarkmış olmaması, enine değil boyuna yani diklemesine bir görünüm vermesi ideal erkek göbek deliğinde olması gereken özelliklerdendir. Aşırı dışa çıkıntılı ve fırlak göbek deliği düzeltilmesi gereken önemli bir durumdur’’ diye konuştu.

Six-pack konturu

Özellikle göbek deliği altı bölgelerinde ileri derecede kas gevşekliği ve deri sarkması olan erkekler için karın germe ameliyatının düşünülebileceğine değinen Op. Dr. Özyiğit, bu ameliyatla birlikte yağ depolarının liposuction ile alınacağına, karın duvarı kaslarının sıkılaştırılacağına, bel oyukluğunun oluşturularak üçgen vücudun elde edileceğine, ayrıca sarkık olan derinin de alınarak yeni göbek deliğinin oluşturulacağına dikkat çekti.

Op. Dr. Özyiğit, karın bölgesinde orta dereceli yağlanması olan ve deri elastikiyeti iyi durumda olan erkek hastalar için sadece liposuction yönteminin yeterli olmadığı durumlarda lazer veya vazerin etkili olacağını belirterek, bu yöntemlerde gevşek olan karın derisinin sıkılaştırılıp uygun kişilerde six-pack konturunun da oluşturulabileceğini belirtti.

Uyluk bölgesinin projektil olmayıp kaslı ve düz görünümde olması gerektiğini ifade eden Op. Dr. Özyiğit, ’’Ayrıca uyluk iç bölgesi birbirine değmemeli ve gevşek olmamalıdır. Bu kalça-uyluk bölgeleri genellikle erkeklerde yağlanmanın olmadığı bölge olması ile birlikte bazı yapısal durumlarda kalçada aşırı projeksiyon durumları ile karşılaşmaktayız. Kadın kalçasına benzer bu durum kolaylıkla liposuction ile düzeltilebilmektedir. Ayrıca nadir de olsa uyluk bölgesi yağlanmaları ve deri sarkıklıkları genellikle sadece lazerli liposuction yöntemleri ile tedavi edilebilir. Aşırı kilo verme sonrası oluşan ileri derecede sarkık derinin eşlik ettiği hastalarda ilave deri germe yöntemleri düşünülebilir’’ açıklamasında bulundu.

Yüz ve boyun konturu

Yüzün her zaman boyun ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Özyiğit, ’’Saç çizgisinde gerileme var mıdır? Deride güneş hasarı var mıdır? Çift çene veya yüz derisinin boyun derisi haline gelmesi olayı var mıdır? Bütün bu deformiteler bütünsel olarak değerlendirilip gerekli cerrahi işleme karar verilir. Eğer kellik varsa yüz germe ameliyatı kesilerini saklamak için öncesinde saç ekimi yapılmalıdır. Ameliyatsız, lazer ile yüz germe işlemlerine orta yaşlarda başlayan erkeklerde yüzdeki deformasyon çok daha yavaş olmaktadır. Botoks ve dolgu gibi yöntemler erkeklerde etkili antiaging yöntemleridir’’ ifadelerini kullandı.

Op. Dr. Özyiğit, çene konturu ve gıdı yağlanma ve sarkmalar için çoğu zaman sadece lazer liposuction yönteminin yeterli olduğunu daha ileri deformitenin eşlik ettiği daha ziyade ileri yaş erkeklerde ise deri çıkarımının veya kas sıkılaştırılmasının yapıldığı yöntemlerin ilave edilebileceğini, ileri deformite olan olgularda ise yüz germe ameliyatının doğru olacağını açıkladı.

Burun, göz kapakları, yüzdeki eşlik eden kontur deformiteleri değerlendirilmeli gerekirse yüz implantları konulmalıdır diyen Op. Dr. Özyiğit, yaşlanma veya kontur deformitelerin, sebep her ne olursa olsun düzeltilmesinin bir erkek hayatını etkileyen en önemli noktalardan olduğunu, erkek vücudundaki ideallik veya ideale yakın olma tanımlarının cerrahi yöntemde yol göster.