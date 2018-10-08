ESOGÜ’de 1. Ulusal Cerrahi Bilimler Toplantısı

Bu yıl ilki düzenlenen "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) I. Ulusal Cerrahi Bilimler Toplantısı” ESOGÜ Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda çeşitli tıp dallarından katılımcıların sunduğu serbest bildiriler ilgiyle takip edilirken, bazı konuşmacılar bildirilerini telekonferans yoluyla sundular. Kapsamında "Bası Yaraları" ve "Sepsis" başlıklı iki panelin de yer aldığı toplantının açılış konuşmasını yapan ESOGÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş, bu ve benzeri toplantıların daha çok düzenlenmesinin mesleki işbirliğini geliştirmedeki önemine vurgu yaptı. Prof. Dr. Ali Arslantaş, “Bilim yuvasında bilim üretilir. Bu tarz toplantılar bilimin meyvesidir. Bu meyvelerin her geçen gün artmasını diliyorum. Toplantının düzenlenmesine katkılarından dolayı Doç. Dr. Atacan Emre Koçman ve Dr. Öğr. Üyesi Emre Özkara’ya teşekkürlerimi sunuyorum” diye belirtti.