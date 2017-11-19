Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
SAĞLIK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Kasım 2017 Pazar 10:50

Estetik ameliyatlarda ’hasta’ ekibin önemli bir parçası

Estetik ameliyatın başarısını etkileyecek birçok faktör olduğunu ifade eden uzmanlar, estetik ameliyat öncesi ve sonrasında hastanın da ekibin önemli bir parçası olduğunu söyledi.Ameliyat öncesi ve sonrasında disiplinli olan hastaların...

Estetik ameliyatlarda 'hasta' ekibin önemli bir parçası
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

Estetik ameliyatın başarısını etkileyecek birçok faktör olduğunu ifade eden uzmanlar, estetik ameliyat öncesi ve sonrasında hastanın da ekibin önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Ameliyat öncesi ve sonrasında disiplinli olan hastaların cerrahların işini oldukça kolaylaştırdığını dile getiren Plastik Rekontrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mesut Özcan, “Ameliyatı gerçekleştirecek olan cerrah ve onun ekibinin çabası kadar, estetik cerrahi prosedür öncesi ve sonrası hastanın da kendi üzerine düşen görevleri var. Estetik operasyonu planlanan hasta, sigara-alkol kullanıyorsa ameliyat öncesinde kesmelidir. Düzenli olarak kullandığı ilaçlar varsa bunu yine operasyonu yapacak estetik cerrahi doktoru ile paylaşmalıdır. Gerekli görülen ilaçlara zaten ameliyatı yapacak estetik plastik cerrahi doktoru operasyondan makul süre önce ara verdirecektir. Hasta ameliyata yakın dönemde veya ameliyat günü grip, nezle, bronşit gibi vücut direncini düşüren rahatsızlığı olması halinde ameliyatı yapacak doktora durumu mutlaka aktarmalıdır” dedi.

Sıkıntısız bir estetik ameliyat ve sonrasındaki iyileşme süreci için doğru ve dengeli beslenmenin önemli anahtarlardan biri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Mesut Özcan, “Doğru beslenme günümüzde pek çok hastalığa karşı alınacak önlemlerin başında geliyor. Estetik ameliyat öncesi ve sonrası ödem oluşumundan kaçınılacak bir beslenme disiplini süreci oldukça kolaylaştırır. Aşırı tuzlu gıda tüketiminden kaçınarak ödem önlenebilir. Sağlıklı bir hayat sürebilmenin temel yapı taşı olan, yaşam kaynağı suyun ise her ne koşulda olursa olsun günde yaklaşık 3 litre tüketmeyi ihmal edilmemesi gerekir” diye konuştu.

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<