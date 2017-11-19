Estetik ameliyatlarda ’hasta’ ekibin önemli bir parçası

Estetik ameliyatın başarısını etkileyecek birçok faktör olduğunu ifade eden uzmanlar, estetik ameliyat öncesi ve sonrasında hastanın da ekibin önemli bir parçası olduğunu söyledi.Ameliyat öncesi ve sonrasında disiplinli olan hastaların...

Estetik ameliyatın başarısını etkileyecek birçok faktör olduğunu ifade eden uzmanlar, estetik ameliyat öncesi ve sonrasında hastanın da ekibin önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Ameliyat öncesi ve sonrasında disiplinli olan hastaların cerrahların işini oldukça kolaylaştırdığını dile getiren Plastik Rekontrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mesut Özcan, “Ameliyatı gerçekleştirecek olan cerrah ve onun ekibinin çabası kadar, estetik cerrahi prosedür öncesi ve sonrası hastanın da kendi üzerine düşen görevleri var. Estetik operasyonu planlanan hasta, sigara-alkol kullanıyorsa ameliyat öncesinde kesmelidir. Düzenli olarak kullandığı ilaçlar varsa bunu yine operasyonu yapacak estetik cerrahi doktoru ile paylaşmalıdır. Gerekli görülen ilaçlara zaten ameliyatı yapacak estetik plastik cerrahi doktoru operasyondan makul süre önce ara verdirecektir. Hasta ameliyata yakın dönemde veya ameliyat günü grip, nezle, bronşit gibi vücut direncini düşüren rahatsızlığı olması halinde ameliyatı yapacak doktora durumu mutlaka aktarmalıdır” dedi.



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Sıkıntısız bir estetik ameliyat ve sonrasındaki iyileşme süreci için doğru ve dengeli beslenmenin önemli anahtarlardan biri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Mesut Özcan, “Doğru beslenme günümüzde pek çok hastalığa karşı alınacak önlemlerin başında geliyor. Estetik ameliyat öncesi ve sonrası ödem oluşumundan kaçınılacak bir beslenme disiplini süreci oldukça kolaylaştırır. Aşırı tuzlu gıda tüketiminden kaçınarak ödem önlenebilir. Sağlıklı bir hayat sürebilmenin temel yapı taşı olan, yaşam kaynağı suyun ise her ne koşulda olursa olsun günde yaklaşık 3 litre tüketmeyi ihmal edilmemesi gerekir” diye konuştu.