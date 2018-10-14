Estetik operasyonlar kışın daha çok tercih ediliyor

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Aydın, hastaların, klinik ve doktor seçimi, ameliyat süreci, ameliyat öncesi ve sonrası süreçleri detaylı araştırdıktan sonra ameliyat tarihi olarak sonbahar ve kış mevsimini tercih...

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Aydın, hastaların, klinik ve doktor seçimi, ameliyat süreci, ameliyat öncesi ve sonrası süreçleri detaylı araştırdıktan sonra ameliyat tarihi olarak sonbahar ve kış mevsimini tercih ettiğini söyledi.

Yüz bölgesine yapılacak müdahalelerde hastaların kış aylarını daha çok tercih ettiğini belirten Op. Dr. Ufuk Aydın, bu dönemin sağlık ve iyileşme açısından avantajları olduğunu açıkladı. Ufuk Aydın, “Estetik ameliyat ya da müdahaleler sonrasında cilt güneşe karşı hassas olur. Burun estetiği, yüz gençleştirme işlemleri, lazerle leke tedavisi gibi prosedürler sonrasında cildin güneşe karşı korunması gerekir. Güneş açılarının azalması ve daha az ödem oluşması sebebiyle de kış mevsimi konfor açısından hastaların daha çok tercih ettiği aylardır” dedi.

Her estetik operasyon ve uygulama olmamakla birlikte bazı estetik prosedürleri yaz mevsiminde yapmaktan çekinebildiğini belirten Op. Dr. Ufuk Aydın, “Cilt yapısına bağlı olarak bazı estetik müdahaleler sonrasında morluk oluşabiliyor ve bu morluklar geçmiş olsa dahi sonrasında güneşlenmek ciltte kalıcı güneş lekelerine sebep olabiliyor. Bu sebeple cildin güneş ışınlarından ve sıcaktan etkilenmemesi adına dikkatli olunmalıdır. Ekim aylarında yapılan planlama ile operasyon sonrası izlerin geçmesi için de yeterli süre vardır. Haziran ayı itibariyle hasta yaza kendini tam anlamıyla hazırlamış olacaktır” diye ekledi.