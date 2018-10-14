SAĞLIK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

14 Ekim 2018 Pazar 09:17

Estetik operasyonlar kışın daha çok tercih ediliyor

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Aydın, hastaların, klinik ve doktor seçimi, ameliyat süreci, ameliyat öncesi ve sonrası süreçleri detaylı araştırdıktan sonra ameliyat tarihi olarak sonbahar ve kış mevsimini tercih...

Estetik operasyonlar kışın daha çok tercih ediliyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Aydın, hastaların, klinik ve doktor seçimi, ameliyat süreci, ameliyat öncesi ve sonrası süreçleri detaylı araştırdıktan sonra ameliyat tarihi olarak sonbahar ve kış mevsimini tercih ettiğini söyledi.

Yüz bölgesine yapılacak müdahalelerde hastaların kış aylarını daha çok tercih ettiğini belirten Op. Dr. Ufuk Aydın, bu dönemin sağlık ve iyileşme açısından avantajları olduğunu açıkladı. Ufuk Aydın, “Estetik ameliyat ya da müdahaleler sonrasında cilt güneşe karşı hassas olur. Burun estetiği, yüz gençleştirme işlemleri, lazerle leke tedavisi gibi prosedürler sonrasında cildin güneşe karşı korunması gerekir. Güneş açılarının azalması ve daha az ödem oluşması sebebiyle de kış mevsimi konfor açısından hastaların daha çok tercih ettiği aylardır” dedi.

Her estetik operasyon ve uygulama olmamakla birlikte bazı estetik prosedürleri yaz mevsiminde yapmaktan çekinebildiğini belirten Op. Dr. Ufuk Aydın, “Cilt yapısına bağlı olarak bazı estetik müdahaleler sonrasında morluk oluşabiliyor ve bu morluklar geçmiş olsa dahi sonrasında güneşlenmek ciltte kalıcı güneş lekelerine sebep olabiliyor. Bu sebeple cildin güneş ışınlarından ve sıcaktan etkilenmemesi adına dikkatli olunmalıdır. Ekim aylarında yapılan planlama ile operasyon sonrası izlerin geçmesi için de yeterli süre vardır. Haziran ayı itibariyle hasta yaza kendini tam anlamıyla hazırlamış olacaktır” diye ekledi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku