Evcil hayvan tüyleri sanıldığı kadar zararlı değil

Eskişehir Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Veteriner Hekim Mehmet Kızılinler, evcil hayvanların özellikle mevsim geçişlerinde daha fazla dökülen tüylerinin, eğer hayvan bakımlı ve sağlıklıysa sanıldığı kadar zararlı olmadığını söyledi.

2.5 ayda bir yapılması gereken parazit bakımı ile sağlıklı hayvanların tüy dökümü, spesifik alerjisi olan insanlar dışında sanılandan daha zararsız hale gelirken kist etkisine rastlanmıyor. Eskişehir Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Veteriner Hekim Mehmet Kızılinler, bu konuda yapılması gerekenleri ve doğru bilinen yanlışları anlattı.

“Sağlıklı hayvanlardan parazit dökülmediği için tüyleri ciddi rahatsızlık yapmaz”

Hayvanlarda 2,5 ayda bir yapılması gereken parazit mücadelesi yapılmadığı takdirde parazitlerin gaitalardan çıkan yumurtalara yapıştığını ifade eden Veteriner Hekim Mehmet Kızılinler, sağlıksız hayvanlardan dökülen tüylerin kiste yol açabileceğini aktardı. Doğru bakımlar ile tüylere spesifik alerjisi olan insanlar dışında ciddi sağlık problemlerine rastlanmadığını ifade eden Kızılinler, “Normal şartlar altında hayvanların normal fizyolojik bir tüy dökülmesi var. Aynı insanlarda olduğu gibi günlük belli tele kadar tüy dökülmesi normal. Ama özellikle mevsim geçişlerinde bu artıyor. Bunu normal hale getirebilmek adına yapılması gerekenler var. Önce yanlış bilinen bir doğrudan bahsetmek istiyorum. Normalde halk arasında özellikle insanlar ile beraber yaşayan kedi ve köpeklerin tüylerinin insanlara kist yaptığı söylenir. Yani tüyü yutar ve bu kiste sebep olur denir. Bu doğru bir bilgi değil. Hayvanlar ile birlikte yaşayan insanlarda tüylerden kaynaklanan kist olmaz ama hayvanların 2.5 ayda bir yapılması gereken parazit mücadelesi yapılmazsa gaitalardan çıkan yumurtalarına yapışır. Ve onlar nefes yolu ile vücuda girerlerse o kist yapar. Onun dışında normal şekilde sağlıklı hayvanların gaitalarından herhangi bir şekilde parazit dökülmediği için tüyler çok da büyük sıkıntı yaratmaz. Bazı insanlarda spesifik alerji olabilir. Onun dışında çok ciddi bir rahatsızlık yapmaz” şeklinde konuştu.

“Her açıdan tüy dökülmesinin minimum düzeyde olması gerekir”

Hayvanların uygun mamalar ile beslenmesi gerektiğinin tüy dökülmesi için önemli olduğunu vurgulayan Veteriner Hekim Kızılinler, vitamin ve mineral tablet kullanımının da tüy döküm için çözüm olabileceğine değindi. Kızılinler sözlerine şu şekilde son verdi:

“Gerek hayvanlarla beraber yaşayan insanların fiziksel olarak kıyafetlerinin, evlerinin kirlenmesi açısından ve gerekse hayvanların kendi sağlığı açısından bu tüy dökülmesinin minimum düzeyde olması gerekir. Bunun içinde en önemli şey hayvanların yaş gruplarına, fizyolojilerine ve gebelik durumlarına göre uygun mamalar ile beslenmeleridir. Yani hayvanın kilosu ve yaşına bağlı tüketmesi gereken karbonhidrat ve protein miktarı bellidir. Bu hesaplanıp her gün düzgün öğünlerde hayvanlara verilmelidir. Genellikle mama ile beslenen hayvanlarla alakalı profesyonel mamalar tercih ederiz çünkü onların özellikle vücutta kalıntı yapma miktarları da belli seviyenin altındadır. Onun dışında eğer gerçek anlamda normalin dışında bir tüy dökülmesi varsa özellikle bu mevsim geçişi dönemlerinde vitamin ve mineral tabletleri kullanılabilir. Mutlaka veteriner hekim tavsiyesi ile yapılmalı bunlar.”