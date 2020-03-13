Fizyoterapinin Başarılı Olduğu Alanlar

İnsan vücudu, yüzlerce eklem ve kemiğin yanı sıra dengede çalışabilen kilometrelerce bağ, sinir, damar ve de kastan meydana gelen oldukça karmaşık komplike ve mükemmel bir sistemdir. Hastalık ya da kaza, vücudu etkilemeye başladığında fizyoterapi hareketliliği yeniden sağlayabilir. Fizyoterapi, uzun yıllar boyunca olası sakatlıklar, kronik problemler ve fonksiyon bozukluklarını tedavi etmek için sıklıkla tercih edilmiştir. Bir hastalık, yaşlanma, travma ve kaza sonrasında ortaya çıkabilecek olan işlevsel hareketsel bozukluklar ya da psikolojik travmalara maruz kalan hastaların vücutlarında meydana gelen hareket bozuklukları, hızlı bir şekilde iyileşmelerinde ana bir tedavi yöntemi olarak kabul görmüştür. Uzm. Fzt. Ahmet Burak Sezgin, fizyoterapinin başarılı olduğu alanları şu şekillerde maddeler;

Önkolojik Rehabilitasyon: Göğüs kanseri başta olmak üzere cerrahi ya da radyasyon tedavisinden hemen sonra gelişebilecek olası kol şişmeleri, ameliyata bağlı olarak kelişen skar dokusu ve ödemi azaltmaya yardımcı olmak amacıyla egzersiz başta olmak üzere manuel teknikler, lenf ödem terapisi ve psikonöroimmünoloji gibi fizyoterapi metotları başarılı bir terapi desteği seçeneğidir. Özellikle önkolojik ameliyat sonrası dokularda oluşan gerginlikler hareketin kısıtlanmasına sebebiyet verebilir ve fizyoterapi önemli bir yere sahip olur. Ayrıca meme cerrahileri boyun ile üst sırt ağrılarına, beraberinde postür denilen duruş sorunlarına neden olabilir. Bu tip bir durumda da mutlak fizik tedavi gerekir. Fizyoterapiye özgü tekniklerde de genel olarak manuel terapi, germe, egzersiz, duruş düzeltme tedavileri ve rehabilitasyon gibi teknikler uygulanır.

Kalp-Damar Rahatsızlıkları: Fizyoterapi, akciğer, kalp ve dolaşım sistemi ile alakalı sorun yaşayan kişilere özellikle bilinçli egzersiz ve yeterli dolaşım noktasında büyük oranda yardımcı olabilir.

Kronik ve Akut Ağrı: Kronik ve akut ağrılı durumlarda fizyoterapist etkin ve başarılı rol üstlenebilirler. Ağrının patolojik olmaması ve fizyoterapiye uygunluğu öncelik taşır. Uzun süreli ve tekrarlayan ağrı sendromu çeken kişilerde yapılan çalışmalar fizyoterapiyi yardımcı bir olarak gösterir. Fizyoterapist, iğnesiz, ilaçsız ve ameliyatsız olarak doku üstü çok çeşitli müdahaleler kullanarak ağrıyı hafifletmeyi, hareket kabiliyetini arttırmayı ve sağlıklı bir yaşam içerisinde gerçek sağlıktan faydalanmayı amaçlamaktadır.

El Terapisi: El, bilek, dirsek ve omuz gibi eklem yapıları içeren fizyoterapi uygulamaları bütünüdür. Fizyoterapi el rehabilitasyonunda üst ekstremite denilen gövde üstü yapıların hareket kabiliyetinin arttırılmasında bir tıp sanatı ve bilimidir. El rehabilitasyonunda fizyoterapiye özgü metotlar arasında genel olarak; manuel terapi, egzersiz, özel splintleme ve atel desteği gibi uygulamalar bulunmaktadır.

Kas, Eklem, Sinir ve Bağ Doku Problemleri: Bu tip problemler vücut hareket sisteminde kısıtlılıklara vefonksiyon bozukluklarına yol açar. Fizyoterapist Ahmet Burak Sezgin’e göre fizyoterapiye özgü metotlar özellikle hareket sistemini oluşturan bu tip problemlerin iyileşmesinde etkin ve başarılı bir yoldur.

Eklem Sorunları: Fizyoterapi, yaşam kalitesini iyileştirmek ve insanların aktif yaşama dönmelerine yardımcı olmak için gerek ameliyat öncesi gerekse ameliyat sonrası eklem hareket açıklığını, esnekliğini ve gücünü geri kazanmaya yardımcı olabilir.

Lenf-ödem Problemleri: Lenf-ödem, meme ve diğer kanser türleri için cerrahi tedavinin gerekli bir bileşeni olan lenf nodunun çıkarılmasından sonra ortaya çıkabilecek bir durumdur. Önkolojik rehabilitasyo’nun dışında ayaklarda, kollarda yada gövdeyi de etkileyebilecek dolaşım bozukluklarında da lenf-ödem problemi olabiliritesi yüksektir. Genellikle kol veya bacakta şişme olarak görülür. Ancak yüz, boyun ve göğüs bölgelerini de etkileyebilir. Fizyoterapi ve rehabilitasyonun en önemli alanlarından birisi olan genel olarak manuel lenf drenajı (özel bir manuel bir teknik) olarak adlandırılan fizyoterapiye özgü teknikle birlikte , uygun egzersizi, aktivite uyumu ve kompresyon bandajı denilen teknikleri içerir. Uzman bir lenf-ödem fizyoterapisti tarafından uygulanması gerekmektedir.

Manuel Terapi: Son zamanlarda ismini sıkça duymaya başladığımız bir metottur. Manuel terapi, genellikle kas spazmını azaltmak, blokaj denilen kısıtlılık ve sertlik bulunan eklemleri harekete geçirmek gibi normal biyomekaniği geri kazandırmak amacıyla ellerin kullanıldığı uygulamalı tekniklere odaklanan fiziksel bir tedavi türüdür.

Ortopedik Vakalar: Genel olarak kemikler, kaslar, bağlar ve eklemlerle ilgili yaralanmaların tedavisini içerir. Kırıklar ve burkulmalar gibi yaralanmalar, manuel terapiile elektroterapide dahil olmak üzere çeşitli tekniklerle tedavi edilebilir.

Yaptığı birçok çalışma ve araştırma ile tanınan Uzm. Fzt. Ahmet Burak Sezgin, İstanbul fizyoterapi kliniğinde hasta kabul etmektedir.

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