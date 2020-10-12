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10 Aralık 2020 Perşembe 18:32

Gastrit ve Ülser Nedir?

Gastrit ve Ülser Nedir?
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Gastrit, midenin iç yüzeyindeki zarın iltihaplanması durumudur. Gastrit rahatsızlığı, mide asidinin çok fazla üretilmesi durumunda veya mide duvarındaki koruyucu iç tabaka zarar görürse ortaya çıkabilmektedir. Mide asidi, gastrik mukoza ile temas eder ve hücreler zarar görür.

Gastrit rahatsızlığının akut ve kronik gastrit olmak üzere iki şekli vardır. Eğer aniden ortaya çıkarsa buna akut, daha geniş bir zaman diliminde gelişirse kronik gastrit denmektedir. Akut gastritin belirtileri midede ve sırtta oluşan şiddetli ağrı, bulantı, kusma ve iştah eksikliğidir. Kronik gastritte ise kişi herhangi bir belirti ile karşılaşmayabilir veya sadece karnın üst kısmında rahatsızlık hissi, şişkinlik, hazımsızlık, gibi hafif belirtiler hissedebilir.

Gastrit rahatsızlığının sebebi genellikle çeşitli mantar, virüs veya enfeksiyon durumlarıdır. Bunun yanı sıra kişinin sigara kullanımı, fazla alkol tüketimi, yoğun stres, gıda bazlı alerji, zehirlenme durumları gastrit oluşumunu tetikleyebilir.

Ülser, mide ya da onikiparmak bağırsağının tahribata uğrayıp orada doku kaybına sebep olması durumudur. Bu durum, o bölgelerde yaralanmalara sebep olmaktadır. Ülser rahatsızlığı erkeklerde kadınlara göre üç kat daha fazla görülmektedir. Özellikle 30 ila 50 yaş grubunda daha çok görülmektedir. Midede ve onikiparmak bağırsağında oluşan ülser 3-5 mm’den 5 cm’e varan genişlikte olabilir.

Ülser belirtileri kişiyi çoğu zaman rahatsız eden bir boyutta olabilir. En yaygın görülen ülser belirtisi, mide yanması ve mide ağrılarıdır. Özellikle öğün aralarında kendini hissettirmektedir. Bazı kişiler geceleri mide yanmalarıyla uyanabilmektedir. En sık görülen ülser belirtileri; mide bulantısı, kusma ve iştahsızlık, şişkinlik, mide gazı, sık sık acıkma hali, kilo kaybı ve hazımsızlıktır.

Ülser ve Gastrit Farkları Nelerdir?

Gastrit mide iç kısmının iltihabı durumu iken ülser daha derin tabakaların etkilenmesi durumudur. Gastrit daha yüzeysel olabilir ve hatta kişi etkilenmeyebilir. Ülser ise daha derin tabakaların etkilenmesi sebebiyle oluşan yaralardır. Hastanın şikayetine göre teşhis koymak çok kolay olmadığı için kesin tanı endoskopi yöntemi ile konulur. Aynı zamanda ülser daha çok ağrı ve yanmaya sebep olabilir.

Siz de ülser veya gastrit problemleriniz olduğunu düşünüyor ve muayene olmak istiyorsanız tamamlayıcı sağlık sigortası avantajlarından yararlanabilirsiniz. Detaylı bilgiler için https://www.tamamlayicisaglik.com/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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