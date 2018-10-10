GAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aytaçoğlu: 'İyi bir tıp eğitiminin iyi bir temeli olmalıdır'

Bilim ve eğitim yolunda hiç durmadan ve yorulmadan, yapılan atılım ve yatırımlarla gün geçtikçe büyüdüklerini söyleyen GAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Barlas N. Aytaçoğlu, GAÜ’nün KKTC’nin ilk üniversitesi olarak çıktığı ve bu alandaki çıtayı basamak basamak üst seviyelere taşıyan bir kurum olduklarını belirtti. Prof. Dr. Aytaçoğlu, iyi bir tıp eğitiminin iyi bir temeli olması gerektiğini belirtti.

Bilim ve eğitim yolunda hiç durmadan ve yorulmadan, yapılan atılım ve yatırımlarla gün geçtikçe büyüdüklerini söyleyen GAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Barlas N. Aytaçoğlu, GAÜ’nün KKTC’nin ilk üniversitesi olarak çıktığı ve bu alandaki çıtayı basamak basamak üst seviyelere taşıyan bir kurum olduklarını belirtti. Prof. Dr. Aytaçoğlu, iyi bir tıp eğitiminin iyi bir temeli olması gerektiğini belirtti.

GAÜ Tıp Fakültesi, sağlık alanındaki kararlılığını ve başarısını bir adım daha ileriye taşıyor. Prof. Dr. Aytaçoğlu, GAÜ’nün bünyesine süreç içerisinde katmış olduğu Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik ve Ebelik Yüksek Okulu ve Sağlık Meslek Yüksek Okulunu, Tıp Fakültesi ile güçlendirmek suretiyle sağlık alanındaki kararlılığını ve başarısını bir adım daha ileriye ulaştırırken; aynı zamanda bunun haklı mutluluğunu ve gururunu da yaşamakta olduğunu söyledi.

"Tıp Fakülteleri, bulundukları şehirlere, ülkelere ve insanlığa doğrudan katkı sağlar"

"Hekimlik bir sanat olarak mütalaa edilmektedir. Eğitimi en uzun olan sağlık programıdır ve üstelik süreç sadece tıp fakültesinden mezun olmakla bitmemekte. İhtisas alanları, farklı konularda sertifikasyonlar, hiç bitmeyen hasta sorunları, farklı vakalar nedeniyle hayat boyu öğrenilen ve yenilenen bir bilgi birikimidir. Bu nedenle tıp fakülteleri üniversitelerin bir yerde amiral gemileri gibidirler. En çok araştırmaların yapıldığı ulusal veya uluslararası araştırmalar ve yayınlar genellikle tıp fakülteri kaynaklıdır. Bulundukları şehir ve ülkelere nihayetinde insanlığa doğrudan katkı sağlarlar. İşte bu vizyonla hayatına başlayan GAÜ Tıp Fakültesi, Entegre Eğitim Sistemi ile eğitime başlama noktasındadır. İlk öğrencilerini Languages for Specific Purposes-Medicine programına kaydetmiş ve Terminoloji ve Türkçe hazırlık derslerini başlatmıştır. GAÜ Tıp Fakültesi Laboratuvarları; Temel Bilimler ve Klinik Derslere Giriş dönemlerini kapsayan ilk 3 yılda eksiksiz eğitim verecek şekilde yapılandırılmıştır. Öğrencilerin bu laboratuvarlarda eğitimleri için gerekli tüm deneyleri icra edebilecekleri donanım mevcuttur" diyen Aytaçoğlu şöyle devam etti:

"’İyi bir tıp eğitiminin iyi bir temeli olmalıdır’ felsefesiyle hareket eden fakültemizde temel bilimler eğitimine özel bir önem atfedilmiştir. Bu süreç gücünü eğitimdeki kökleşmiş gelenekleriyle GAÜ ilkelerinden alacak ve tavizsiz olarak uygulanacaktır."

"GAÜ Tıp Fakültesi ilk yılında yoğun talep görüyor”

GAÜ Tıp Fakültesinin henüz öğrenci alımlarına yeni başlamış olmasına rağmen, talebin beklenilenden fazla olduğunu belirten Aytaçoğlu, "Bahsedilen programa kesin kayıtlar alınmış ve başvurular devam etmektedir. Giriş kriterlerini karşılayan öğrencilerimizin kayıtları Öğrenci İşleri tarafından yapılmaktadır. Başvuru yapan ve kabul edilen öğrencilerimiz Mısır, Ürdün, Suriye, Irak ve Filistin’den gelmektedirler. Dersler tamamen İngilizce dilinde anlatılmaktadır. Ayrıca öğrencilerimize Türkçe hazırlık dersleri de verilecektir. Bu bağlamda daha ilk yıldan dolu bir program ile karşılanan öğrencilerimize düşen, sıkı çalışmak ve başarılı olmaktır" dedi.

"Bundan sonraki hedefimiz, diş hekimliği fakültemizi bünyemize katmak"

Yeni atılımlar ile hedeflerini yüksek tuttuklarını ifade eden Aytaçoğlu, "Bundan sonraki hedefimiz, Diş Hekimliği Fakültesi’ni bünyemize katmak. Bilhassa sağlık alanındaki eğitime verilen önem, Diş Hekimliği Fakültesinin katılımı ile zirve yapacak. GAÜ ise adına yakışır bir şekilde KKTC’de sağlık konusunda tam hizmet ve eğitim veren bir kurum haline gelecektir" ifadelerini kaydetti.

Aytaçoğlu, son olarak "Tüm öğrencilere mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini, GAÜ Tıp Fakültesinin, ülkemize ve tüm insanlığa faydalı olmasını dilerim" dedi.