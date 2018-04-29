Gebelik sürecinde diş eti hastalıklarına dikkat

Gebelik sürecinin kadınlar için pek çok ilkleri yaşatan çok özel ama bir o kadar da zor bir süreç olduğunu söyleyen uzmanlar, özellikle ağız sağlığı konusunda yaşanacak herhangi bir problemin bu süreci daha da zorlaştırabileceğini söyledi.Diş...

Gebelik sürecinin kadınlar için pek çok ilkleri yaşatan çok özel ama bir o kadar da zor bir süreç olduğunu söyleyen uzmanlar, özellikle ağız sağlığı konusunda yaşanacak herhangi bir problemin bu süreci daha da zorlaştırabileceğini söyledi.

Diş eti ve dişleri destekleyen diğer dokuları etkileyen iltihabi hastalık olan periodontal hastalıkların erken dönemde teşhisi ile kolaylıkla tedavi edilebildiğini belirten Diş Hekimi Şiar Atmaca, hamilelerin ağız ve diş sağlığı açısından risk grubunda olduğunu aktardı. Hamilelik sürecinde kadın vücudunda pek çok değişikliğin gözlemlendiğini kaydeden Diş Hekimi Şiar Atmaca, “Diş ve diş etleri süreçte hassas ve hastalıklara oldukça yatkındır. Hormonal değişimle bazı hormonlar az salgılanırken bazıları ise oldukça yoğun salgılanır. Hormonlar açısından en önemli değişiklik östrojen ve progesteron düzeylerinde meydana gelir. Vücutta bu hormonların düzeylerindeki artış diş eti hücrelerindeki sıvı miktarını arttırır. Hamilelik sürecinde tükürükteki asit miktarı da artış gösterir. İlk aylarda yaşanan kusmalarla birlikte ağız hijyenine de dikkat edilmezse diş ve diş eti hastalıkları ile karşılaşmak kaçınılmazdır” dedi.

Hamilelik döneminde tedavi edilemeyen diş eti hastalıklarının düşük ve erken doğuma yol açabileceğine dikkat çeken Atmaca, “Bu süreçte yaşanacak diş eti şişkinlikleri, diş eti kızarıklığı, hassasiyet ve kanamaları önemseyin. Kontrol amaçlı olarak gebelik sürecinde diş hekim takibinde olmak gerekir. Bu süreçte ağız ve diş temizliği aksatılmamalıdır. Dişler en az günde 2 kere fırçalanmalı, mümkünse her yemekten sonra fırçalamak daha iyi olacaktır. Diş aralarının diş ipi ile temizlenmesi gereklidir. Diş hekimi önermediği sürece ağız gargarası ise gebelik döneminde kullanılmamalıdır” diye ekledi.