Gebelikte doğru bilinen yanlışlar

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Taş, gebelikte doğru bilinen yanlışlarla ilgili bilgi verdi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Taş, gebelikte doğru bilinen yanlış bilgileri; ultrasonun zararlı olduğuna dair inanç, gebeliğin ilk 3 ayında diş tedavisi yapılmaması gerektiği, gebelikte nar, nane, maydanoz yemenin sakıncalı olabileceği, gebelikte iki kişilik yemek yemek gerektiği, gebelikte fazla hareketin zararlı olduğu ve gebelikte kesinlikle araç kullanılmamasına dair kanılar şeklinde sıraladı.

Gebelikte ulstrason zararlı değil

Ses dalgalarıyla çalışan ultrasonun gebelik sürecinde anneye ve bebeğe zararlı olduğuna dair herhangi bir bilimsel çalışma bulunmadığını belirten Dr. Öğretim Üyesi Taş, bebeğin gelişimini değerlendirmek için ultrasondan başka alternatif olmadığını ifade etti. Dr. Öğretim Üyesi Taş, gebelikte doğru bilinen diğer yanlışları şöyle sıraladı:

Hekim önerisiyle diş tedavisi yapılabilir

"Gebelikte ilk 3 ay da diş tedavisini önermiyoruz. Ama 3 ay sonrası ve son 3 aya kadar en güvenli dönemde gebelikte diş dolgusu, diş çekimi ve kanal tedavisi doktorunuzun onayı ile yapılabilir."

Aşırıya kaçmadıkça nar, nane, maydanoz tüketilebilir

"Gebelikte nar nane maydanoz yemenin sakıncalı olduğu söylentisi de toplum tarafından yanlış bilinen bir başka yanlış bilgidir. Biz hekimler olarak buna katılmıyoruz. Aşırıya kaçmamak şartıyla gebelikte nar, nane, maydanoz tüketimi normaldir ve doğaldır. Hiçbir zaman kısıtlamaya gitmeye gerek yoktur."

Gebelikte iki kişilik yemek yenmemeli

"Gebelikte iki kişilik yenilmesi gerektiği anlayışı da doğru değil. Yapmamız gereken gebelikte kaloriyi arttırmaktır ama kesinlikle iki katına çıkarmak değildir. Daha düzenli bir şekilde diyetimize uyarak, her gün proteinle ve ara öğünleri katarak mutlaka iyi beslenmek gerekiyor. Günlük ceviz, badem, muz, yumurta, süt, yoğurt, peynir, siyah kuru üzüm, pekmez gibi gıdaları beslenmemize eklediğimizde iki kişilik yemek yenmesine gerek kalmıyor. Zaten gebelikte fazla kilo alımını da arzu ettiğimiz bir durum değil."

Hareket kısıtlamasına gerek yok

"Gebelikte her şey yolunda gidiyorsa hareket kısıtlamasına kesinlikle gerek yok. Ama mutlaka ekstrem sporlardan kaçınmamız gerekiyor ve bunun yanı sıra ağır kaldırmamaya ve aşırı yorulmamaya da dikkat etmek gerekiyor. Pilates, yoga ve yüzme gebelikte yapabileceğiniz en iyi sporlardan."

Son 3 ay dışında araç kullanılabilir

"Gebelikte araç kullanılıp kullanılmamasına dair de çok soru alıyoruz. Gebeliğin pozitif olduğundan itibaren, emniyet kemeri takmak şartıyla araç kullanılabilir. Lakin son 3 ayda, karşıdan gelen araçları da düşünerek, herhangi bir kazaya mahal vermemek için gebelerin şoför mahallinde değil, yan koltukta oturmalarını öneriyoruz."