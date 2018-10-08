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08 Ekim 2018 Pazartesi 13:59

Genç İnovatif Sağlıkçılar Kulübü Pembe Festival’de

Marmara Üniversitesi Genç İnovatif Sağlıkçılar Kulübü ’Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ çalışmaları kapsamında ikincisi gerçekleştirilen Pembe Festival’de meme kanseri tanısı almış hastalar ve hasta yakınları ile birlikte olup...

Genç İnovatif Sağlıkçılar Kulübü Pembe Festival'de
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Marmara Üniversitesi Genç İnovatif Sağlıkçılar Kulübü ’Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ çalışmaları kapsamında ikincisi gerçekleştirilen Pembe Festival’de meme kanseri tanısı almış hastalar ve hasta yakınları ile birlikte olup Festivalin farklı stant ve renkli atölye çalışmalarında görev aldı.

Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER) tarafından Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen "Pembe Festival" İstanbul’da yapıldı. MEMEDER Kurucusu ve Onursal Başkanı Prof. Dr. Vahit Özmen ve MEMEDER Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Büyükgönenç, festivalin farklı oturumlarında, meme kanserinin erken tanısının öneminin ve tedavi yöntemlerinin anlatıldığını, meme kanserini yenmenin yollarına ilişkin bilgiler verildiğini söylediler.

“Meme kanseri son 20 yılda 2 katından daha fazla arttı”

Genç İnovatif Sağlıkçılar Kulübü Danışmanı ve Pembe Festival Modaratörü Dr. Öğr. Üyesi Nuran Akyurt, “Türkiye’de meme kanseri görülme sıklığının son 20 yılda 2 katından daha fazla arttı ve her yıl 25 bin yeni meme kanseri tanısı konuluyor. Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER), 11 yıldır meme sağlığı alanında hem bilimsel projeler hem de ücretsiz tarama projelerinde kadınlar için bilgi üretip farkındalık çalışmaları yürütüyor” diye konuştu.

Atölye çalışmaları gerçekleştirildi

’Pembe Festival’ kapsamında Genç İnovatif Sağlıkçılar Kulübü üyeleri Meme kanseri tanısı almış hastalar ve yakınlarıyla bir araya geldiler.

Festivale katılanlar, düzenlenen bilim, sanat etkinliklerinde, sevdikleri ünlülerle birlikte olup, Meme kanseri ve meme kanseri tedavisindeki son gelişmelerle ilgili bilgi aldılar. Festivalde ünlü kadınların gözünden meme sağlığı, meme kanseri sürecinde cinsellik ve doğurganlık, medyada meme sağlığı gibi oturumlarda bilgilendirme yapılarak birbirinden eğlenceli atölye çalışmaları da gerçekleştirildi. Etkinlik, katılım belgelerinin dağıtımının ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
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