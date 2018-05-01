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01 Mayıs 2018 Salı 10:01

Genç İnovatif Sağlıkçılar, Tıbbı görüntüleme hizmetleri panelinde buluştu

Tıbbi görüntüleme hizmetlerinde yönetim, görev yetki ve sorumluluklarının ve sağlık iletişimin önemi düzenlenen panelle Marmara Üniversitesinde masaya yatırıldı.Marmara Üniversitesi Genç İnovatif Sağlıkçılar Kulübü tarafından düzenlenen...

Genç İnovatif Sağlıkçılar, Tıbbı görüntüleme hizmetleri panelinde buluştu
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Tıbbi görüntüleme hizmetlerinde yönetim, görev yetki ve sorumluluklarının ve sağlık iletişimin önemi düzenlenen panelle Marmara Üniversitesinde masaya yatırıldı.

Marmara Üniversitesi Genç İnovatif Sağlıkçılar Kulübü tarafından düzenlenen ’Sağlık İşletmeciliğinde: Tıbbi Görüntüleme Hizmetlerinde Yönetim, Görev Yetki ve Sorumluluklarının ve Sağlık İletişimin Önemi’ isimli panel Genç İnovatif Sağlıkçılar Kulübü Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Nuran Akyurt başkanlığında dün Göztepe Yerleşkesi Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Panele hem Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programından hem de farklı üniversitelerden gelen öğrencilerin katıldı.

Programın açılış konuşması, Genç İnovatif Sağlıkçılar Kulübü’nün tarihçesi ve faaliyetlerini içeren “Gisk’in Dünü Bugünü” isimli sunumu ile GİSK Başkanı Erem Akyurt tarafından yapıldı.

Programın ikinci bölümünde Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehveş Tarım, Sonomed ve Echomar Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Serdar Mutlu, Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Program Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Nuran Akyurt, Tvnet Sağlık Raporu Programı Sunucusu, Hospital Manager Dergisi Yayın Yönetmeni Ayşenur Asuman Uğur, Sağlık Bilişim Derneği Başkanı Yasin Keleş tarafından sırasıyla; “Sağlık İşletmeciliğinde Yönetim”, “Tıbbi Görüntüleme Teknikerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları”, “Özel Sektörün Tıbbi Görüntüleme Teknikerinden Beklentileri”, “Sağlık İşletmeciliğinde İletişimin Önemi”, “Dijital Dönüşümün Tıbbi Görüntüleme Hizmetlerine Etkisi” başlıklarındaki sunumlar yapıldı.

Panelin son oturumunda öğrencilerden gelen sorular cevaplandı.
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