Genital siğiller kansere yol açabilir

Dermatoloji Uzmanı Gülbiye Güler, genital siğillerin son yıllarda büyük artış olmasından ve en sık görülen cinsel yolla bulaşan hastalık olmasından dolayı öneminin daha da arttığını söyledi.Genital siğillerin kadınlarda meme kanserlerinden...

Dermatoloji Uzmanı Gülbiye Güler, genital siğillerin son yıllarda büyük artış olmasından ve en sık görülen cinsel yolla bulaşan hastalık olmasından dolayı öneminin daha da arttığını söyledi.

Genital siğillerin kadınlarda meme kanserlerinden sonra en sık görülen rahim ağzı kanserinin başlıca sebeplerinden biri olduğunu ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Gülbiye Güler, "Genital siğiller cinsel yol dışında yüzme havuzları, spor salonları, banyolardan, havlulardan, ortak yıkanan çamaşırlardan ve lazer başlıklarından da bulaşabilir. Nadiren çocuklarda da genital siğiller görülebilir. Bu daha çok anne-babanın ve yakınlarının teması ile bulaşmasına rağmen doğum esnasında doğum kanalından ve nadir de olsa çocukların cinsel istismarına bağlı olabilir. Hastalık genç erişkinlerde penis, vajina vulva ve perianal bölgede birkaç minimetre büyüklüğünden karnıbahar büyüklüğüne kadar olan, saplı ve sapsız olabilir. Renkleri ten renginden koyu kahve ve siyaha kadar değişebilen kabartılar şeklindedir. Genellikle semptom vermezler, kozmetik ve psikolojik sorun oluştururlar. Çoğu erkekte görünen bir lezyon yoktur, taşıyıcıdırlar. Kadınlarda özellikle gebelik dönemlerinde hızlı çoğalırlar. Bir cinsel hastalık ile başvuran tüm hastalarda diğer cinsel hastalık riskleri yüksek olduğundan aile ve toplum sağlığını korumak için HIV ve diğer serolojik testler de yapılmalıdır" dedi.

Kadınlarda kadın doğum ve dermatoloji doktorları tarafından beraber takip edilmesinin ve 6 ay aralıklarla smear testi yapılmasının gerektiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Gülbiye Güler, "HPV’li anneden doğan çocuklarda yüzde 1 oranında solunum yollarında papillomatozisler görülmektedir. Bunlar ileri ki dönemde tekrarlayan solunum papillomatozisi olup larenks karsinomu yapabilirler. Tanısı, direkt muayene, biyopsi, PCR ve virüs DNA’sı gibi moleküler yöntemler ile konulabilir" diye konuştu.

Siğillerde tedavi kriyoterapi, elektrokoter, kimyasal ve immunolojik ajanlar ve karbondioksit lazer ile tekli veya kombine tedavi uygulandığını belirten Gülbiye Güler, "Nüks olasılığı yüksek olduğu için daha çok kombine tedaviler uygulanmalı ve yakın takip edilmelidir. Korunma, 9-16 yaş arası kız ve erkek çocukların aşılanması ile korunma sağlanabilir. Genç erişkinlerde ise tek eşlilik ve korunmalı cinsel birliktelik önerilmektedir" şeklinde konuştu.