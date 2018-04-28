SAĞLIK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Nisan 2018 Cumartesi 10:41

Gercüş’te vatandaşlar şifa için papatya topluyor

Batman’ın Gercüş ilçesinde bahar ayının gelmesiyle birlikte şifa amaçlı vatandaş ve çocuklar tarafından papatya çiçekleri toplanıyor.Uyku bozukluklarının tedavisinde, soğuk algınlığına ve mide rahatsızlıklarına karşı iyi geldiği...

Gercüş'te vatandaşlar şifa için papatya topluyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Batman’ın Gercüş ilçesinde bahar ayının gelmesiyle birlikte şifa amaçlı vatandaş ve çocuklar tarafından papatya çiçekleri toplanıyor.

Uyku bozukluklarının tedavisinde, soğuk algınlığına ve mide rahatsızlıklarına karşı iyi geldiği gerekçesiyle vatandaşlar topladıkları papatyaları kurutarak kışın çay olarak içiyor. Vatandaşlar ve çocuklar topladıkları papatyaları eve götürdükten sonra aileleri tarafından ayıklanarak temizledikten sonra kurutulup kış aylarında papatya çayı olarak kaynatıp şifa amaçlı kullanılıyor. Papatya toplayan vatandaşlardan Zeynep Solmaz, "Burada olan papatyaları topluyoruz. Yazın kurutup kışın kullanıyoruz çayını içiyoruz. Papatyalar çok yararlı o yüzden kurutuyoruz. Toksinleri artırır, uykusuzluk düzenini düzenler, cildi güzelleştirir yani çok yararları var" dedi.

Papatyaları toplayan çocuklar ise topladıkları papatyaları eve götürdüklerini ve annelerinin bunları kurutup, hastalandıklarında kaynatarak içtiklerini söyledi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku