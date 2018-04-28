Gercüş’te vatandaşlar şifa için papatya topluyor

Batman’ın Gercüş ilçesinde bahar ayının gelmesiyle birlikte şifa amaçlı vatandaş ve çocuklar tarafından papatya çiçekleri toplanıyor.Uyku bozukluklarının tedavisinde, soğuk algınlığına ve mide rahatsızlıklarına karşı iyi geldiği...

Batman’ın Gercüş ilçesinde bahar ayının gelmesiyle birlikte şifa amaçlı vatandaş ve çocuklar tarafından papatya çiçekleri toplanıyor.

Uyku bozukluklarının tedavisinde, soğuk algınlığına ve mide rahatsızlıklarına karşı iyi geldiği gerekçesiyle vatandaşlar topladıkları papatyaları kurutarak kışın çay olarak içiyor. Vatandaşlar ve çocuklar topladıkları papatyaları eve götürdükten sonra aileleri tarafından ayıklanarak temizledikten sonra kurutulup kış aylarında papatya çayı olarak kaynatıp şifa amaçlı kullanılıyor. Papatya toplayan vatandaşlardan Zeynep Solmaz, "Burada olan papatyaları topluyoruz. Yazın kurutup kışın kullanıyoruz çayını içiyoruz. Papatyalar çok yararlı o yüzden kurutuyoruz. Toksinleri artırır, uykusuzluk düzenini düzenler, cildi güzelleştirir yani çok yararları var" dedi.

Papatyaları toplayan çocuklar ise topladıkları papatyaları eve götürdüklerini ve annelerinin bunları kurutup, hastalandıklarında kaynatarak içtiklerini söyledi.